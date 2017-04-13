Среди требований оппозиции - ни одной экономической, ни одной инициативы, которая бы прекратила войну. Зато украинцам предлагают приобщиться к митингам за абсолютно эфемерные вещи.

"Мы все помним, как идя в новый парламент, все партии, которые сейчас в нем находятся, обещали политреформу. Поэтому мы требуем от председателя Рады, президента, фракций большинства включить в повестку дня сессии законопроекты о выборах по пропорциональной системе по открытым спискам №1068-1, 1068-2, законопроект об импичменте президента № 2278, проект о ВСК авторства депутатов от "Батькивщины", а также законопроект об изменениях в Конституцию №1776 относительно отмены неприкосновенности народных депутатов", - озвучил требования оппозиционеров Виктор Чумак. Который, напомним, был избран в одном из столичных округов от "Блока Петра Порошенко", был членом фракции БПП, но в феврале 2016 из нее вышел. А еще напомним, что в его предвыборной программе об отмене неприкосновенности речь не шла. Но это так, к слову.

Чумак также заявил: в случае, если требования оппозиции не будут включены в повестку дня сессии, нардепы не исключают проведения "акций прямого действия". Проще говоря, украинцам предлагают принять участие в неком весеннем "шатуне" за идеи, которые пока не несут никакого конструктива для простых граждан.

Итак, о чем говорит Чумак. Во-первых, система выборов по открытым спискам, безусловно, нужна, но она не ко времени. Очередные парламентские выборы состоятся осенью 2019 года, а внеочередных, несмотря на мечты оппозиционеров, не будет. Они могут сколько угодно рассказывать мифы об отсутствии коалиции или разоблачать ситуативное голосование вместе с коалицией отдельных депутатских групп, однако законных оснований для роспуска ВР не существует. К закону об открытых списках вполне можно вернуться впоследствии, это не то, что сейчас волнует украинцев.

Во-вторых, все прекрасно понимают, зачем оппозиционеры поднимают тему законопроекта об импичменте президента. Даже если он появится в повестке дня, и, на самом деле, его стоило бы вынести на голосование, то он будет провален самими же оппозиционерами. Их лидеры спят и видят себя в главном кресле на Банковой. Так что разговоры о таком законе - банальная манипуляция. Здесь даже не о чем говорить.

В-третьих, ВСК по расследованию деятельности председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой, как и все предыдущие парламентские следственные комиссии, - это исключительно пиар-площадка. Расследованием и по Гонтаревой, и по ее замам должно заниматься НАБУ. И оно это делает. Если Тимошенко или кто-то другой хочет добиться наказания для руководства НБУ, нужно не заговаривать тему в ВСК, а давать показания ведомству Артема Сытника.

Более широкие требования к власти озвучила Юлия Тимошенко, которая, что очень заметно, повышает градус оппозиционной риторики, чтобы, таким образом, убрать со своего пути остальных претендентов на лидерство. В Частности, "Самопомич". Итак, Тимошенко оседлала три темы: реализация меморандума с МВФ, референдум по продаже земли и новая Конституция. Точно так же она когда-то пиарилась на референдуме о вступлении в НАТО, осенью 2015 года и в течение почти всего 2016-го - на газовой теме. Но когда люди начали получать субсидии, тема была ею снята с повестки дня.

О земельном референдуме Depo уже писал. Согласно существующему закону о всеукраинском референдуме, реализовать эту инициативу невозможно. Что же касается меморандума с МВФ, то кому, как не Тимошенко, которая во времена своего премьерства освящала этот документ, хорошо знать о требованиях кредиторов. Они одинаковы, как для Украины, так и для других стран, которым предоставляется финансовая помощь. Разница разве что в терминах и нюансах реализации. Не Тимошенко первая и не она последняя, кто использует технологию противодействия выполнению требований кредиторов для прихода к власти в результате мощного социально-экономического кризиса. Как показывает опыт, ни одна страна после этого не лишилась экономических проблем. Наоборот, окончательно опускалась на дно.

И, последнее. Периодически Юлия Владимировна рассказывает о новой Конституции. Своего проекта не показывает, но, судя по озвученному ею, речь идет о тех вещах, которые способны превратить Украину в государство, которое не состоялось. Вот что Тимошенко сказала вчера в эфире одного из телеканалов о своей конституционной инициативе: "Это новый общественный продукт, новая конституция, где будет делегировано право народа и назначать политиков, и отзывать их, и контролировать, и привлекать к ответственности... Надо дать людям право отозвать президента досрочно, референдумом и без участия государственных учреждений". Здесь трудно не согласиться с теми экспертами, которые говорят: как только у нас возникает тема референдума - ищи руку Москвы.