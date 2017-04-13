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Топливно-энергетический комплекс
Рада уволила председателя ФГИ Билоуса
18:11 13.04.2017 |
Верховная Рада уволила Игоря Билоуса с должности председателя Фонда государственного имущества.
За принятие проекта постановления №6354 проголосовали 242 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Билоус был назначен Радой председателем ФГИ 19 мая 2015 года.
С 4 июня 2014 года до 23 марта 2015 года Билоус занимал должность председателя Государственной фискальной службы.
С 12 марта 2014 года был первым заместителем министра доходов и сборов по налоговым делам - председателем комиссии по ликвидации Министерства доходов и сборов.
Билоус с 2005 года работал в инвестиционном банке UBS, а перед этим, в 2005 году, - в киевской инвестиционной компании SARS Capital, специализирующейся на сделках M&A.
Билоус окончил Киевский Национальный экономический университет, а также имеет степень по международным финансам Нортумбрийского университета (Ньюкасл, Великобритания).
Как сообщали Українські Новини, Билоус подал в отставку 10 апреля.
Премьер-министр Владимир Гройсман приветствовал решение Билоуса.
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