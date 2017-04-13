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НБУ разрешил банкам досрочно погашать евробонды и кредиты банкам-нерезидентам и увеличил импортерам размер предоплаты без аккредитивов
16:35 13.04.2017 |
Национальный банк Украины планирует разрешить банкам досрочно погашать кредиты перед банками-нерезидентами с рейтингом не ниже "А", а также задолженность по еврооблигациям, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
"Мы имеем также намерение увеличить максимальный размер предоплаты по импортным контрактам без применения аккредитивов... Это не будет иметь значительного влияния на объем таких платежей", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг.
В.Гонтарева напомнила, что увеличение этого лимита Нацбанком с $0,5 млн до $1 млн в сентябре прошлого года не отразилось на рынке.
Замглавы НБУ Олег Чурий уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что публикация этих решений регулятора запланирована на четверг, и они вступят в силу 14 апреля. По его словам, лимит будет увеличен с $1 млн до $5 млн.
Эти шаги содействуют улучшению инвестклимата и облегчению деятельности предприятий-экспортеров, осуществляющих импорт для своего производства, пояснила В.Гонтарева.
"На фоне благоприятной ситуации на валютном рынке, позитивных новостей об успешном завершении 3-го пересмотра программы EFF с МВФ и с учетом баланса рисков правление считает возможным продолжить либерализацию валютного регулирования... Ни один такой шаг не приведет к дестабилизации ситуации", - подчеркнула она.
Глава Нацбанка отметила, что регулятор, как и ранее, фокусируется, прежде всего, на устранении преград для внешнеторговых операций и притока прямых иностранных инвестиций.
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