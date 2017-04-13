Финансовые новости
- |
- 13.04.17
- |
- 15:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере $5 млн одной компанией в течение месяца
14:39 13.04.2017 |
Национальный банк разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере 5 млн долларов одной компанией в течение месяца.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают Українські Новини.
"Мы завершили анализ планов предприятий по выплате дивидендов за границу и решили дать им возможность провести репатриацию дивидендов за 2014-2016 года. Ранее это возможно было лишь за 2014 и 2015 год", - сказала она.
С момента предоставления разрешения Нацбанком на репатриацию дивидендов бизнес уже выплатил их на 1 млрд долларов.
При этом покупка компаниями валюты на эти цели была распределена во времени и не имела влияния на валютный рынок.
"Мы упростили механизм, по которому компании смогут репатриировать дивиденды. Одна компания сможет репатриировать до 5 млн долларов в течение одного месяца", - подчеркнула глава регулятора.
Она уточнила, что Нацбанк также планирует увеличить максимальный размер предоплаты импорта без использования аккредитива.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк оценивает репатриацию дивидендов в 700 млн долларов в 2016 году.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере $5 млн одной компанией в течение месяца
|Курченко вновь пытается монополизировать поставки российского СУГ в Украину?
|НБУ снизил учетную ставку с 14% до 13% с 14 апреля
|В глаза смотри. Почему представитель России в Совбезе ООН кривлялся для Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Нарушив "режим тишины" террористы навлекли беду на свою "столицу"
|Ряженая страна, или Виртуальная реальность времен позднего Путина
|Трамп: встречи Тиллерсона в Москве закончились лучше, чем ожидалось
|Ситуация в Украине остается препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США - Тиллерсон
|Банкиры ждут увеличения объема торгов на межбанке в четверг 13 аперля
|Financial Times сообщила о разгоревшемся конфликте Сечина и Кадырова
Это интересно
|Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стоит всего 14 долларов
|AMD хочет избавить VR-шлемы от шнуров путём поглощения Nitero
|Топ-10 мировых IT-центров
|Искусственный интеллект меняет сферу управления персоналом
|"Прыгающие капельки" помогут охладить современную электронику
|Jeep показал быстрейший и мощнейший внедорожник в мире
|По прогнозу IDC, в этом году расходы на когнитивные системы и искусственный интеллект достигнут 12,5 млрд долларов