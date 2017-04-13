Национальный банк разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере 5 млн долларов одной компанией в течение месяца.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают Українські Новини.

"Мы завершили анализ планов предприятий по выплате дивидендов за границу и решили дать им возможность провести репатриацию дивидендов за 2014-2016 года. Ранее это возможно было лишь за 2014 и 2015 год", - сказала она.

С момента предоставления разрешения Нацбанком на репатриацию дивидендов бизнес уже выплатил их на 1 млрд долларов.

При этом покупка компаниями валюты на эти цели была распределена во времени и не имела влияния на валютный рынок.

"Мы упростили механизм, по которому компании смогут репатриировать дивиденды. Одна компания сможет репатриировать до 5 млн долларов в течение одного месяца", - подчеркнула глава регулятора.

Она уточнила, что Нацбанк также планирует увеличить максимальный размер предоплаты импорта без использования аккредитива.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк оценивает репатриацию дивидендов в 700 млн долларов в 2016 году.