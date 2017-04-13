Национальный банк снизил учетную ставку с 14% до 13% с 14 апреля.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Потребительская инфляция в марте составила 15,7% в годовом измерении.

"Рост цен ускорился преимущественно в результате эффекта базы сравнения и увеличения производственных расходов. Фактическое ускорение потребительской инфляции было ожидаемым и в то же время более низким, чем траектория прогноза НБУ. Тогда Национальный банк ожидал, что в марте инфляция ускорится до 16,4%", - сообщает регулятор.

Отмечается, что фундаментальные факторы инфляции остаются контролируемыми.

"Умеренная фискальная и монетарная политика и улучшение инфляционных ожиданий сдерживали ускорение базовой инфляции (6,3% в годовом измерении в марте 2017)", - комментирует Нацбанк.

Вместе с тем давление на цены со стороны потребительского спроса оставалось умеренным.

Спрос на рабочую силу возобновлялся с помощью оживления экономической активности и улучшения деловых ожиданий предприятий.

Решение по учетной ставке закреплено решением правления регулятора от 13 апреля №232.

Следующее заседание монетарного комитета состоится 25 мая.

Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 года - до 22%.

Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19% с 22 апреля, а 27 мая НБУ снизил учетную ставку с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%.