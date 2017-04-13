Финансовые новости
- |
- 13.04.17
- |
- 15:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ снизил учетную ставку с 14% до 13% с 14 апреля
Национальный банк снизил учетную ставку с 14% до 13% с 14 апреля.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Потребительская инфляция в марте составила 15,7% в годовом измерении.
"Рост цен ускорился преимущественно в результате эффекта базы сравнения и увеличения производственных расходов. Фактическое ускорение потребительской инфляции было ожидаемым и в то же время более низким, чем траектория прогноза НБУ. Тогда Национальный банк ожидал, что в марте инфляция ускорится до 16,4%", - сообщает регулятор.
Отмечается, что фундаментальные факторы инфляции остаются контролируемыми.
"Умеренная фискальная и монетарная политика и улучшение инфляционных ожиданий сдерживали ускорение базовой инфляции (6,3% в годовом измерении в марте 2017)", - комментирует Нацбанк.
Вместе с тем давление на цены со стороны потребительского спроса оставалось умеренным.
Спрос на рабочую силу возобновлялся с помощью оживления экономической активности и улучшения деловых ожиданий предприятий.
Решение по учетной ставке закреплено решением правления регулятора от 13 апреля №232.
Следующее заседание монетарного комитета состоится 25 мая.
Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.
Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.
28 августа НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 года - до 22%.
Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19% с 22 апреля, а 27 мая НБУ снизил учетную ставку с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.
29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.
28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере $5 млн одной компанией в течение месяца
|Курченко вновь пытается монополизировать поставки российского СУГ в Украину?
|НБУ снизил учетную ставку с 14% до 13% с 14 апреля
|В глаза смотри. Почему представитель России в Совбезе ООН кривлялся для Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Нарушив "режим тишины" террористы навлекли беду на свою "столицу"
|Ряженая страна, или Виртуальная реальность времен позднего Путина
|Трамп: встречи Тиллерсона в Москве закончились лучше, чем ожидалось
|Ситуация в Украине остается препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США - Тиллерсон
|Банкиры ждут увеличения объема торгов на межбанке в четверг 13 аперля
|Financial Times сообщила о разгоревшемся конфликте Сечина и Кадырова
Это интересно
|Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стоит всего 14 долларов
|AMD хочет избавить VR-шлемы от шнуров путём поглощения Nitero
|Топ-10 мировых IT-центров
|Искусственный интеллект меняет сферу управления персоналом
|"Прыгающие капельки" помогут охладить современную электронику
|Jeep показал быстрейший и мощнейший внедорожник в мире
|По прогнозу IDC, в этом году расходы на когнитивные системы и искусственный интеллект достигнут 12,5 млрд долларов