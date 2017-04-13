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Нарушив "режим тишины" террористы навлекли беду на свою "столицу"
10:19 13.04.2017 |
Одной из "горячих точек" на линии фронта является, как это не удивительно, Донецк - так называемая "столица" так называемой "ДНР".
Для начала стоит напомнить, как именно Донецк стал прифронтовым городом.
Как известно, в 2014 году украинская армия, подойдя вплотную к захваченному сепаратистами областному центру, освободила Донецкий аэропорт и остановилась. Вместо освобождения города путем штурма и зачистки, тогда военным главнокомандованием было принято решение брать его в окружение. И этот замысел тогда почти сработал - чтобы замкнуть кольцо, оставалось освободить лишь Иловайск... Что было потом - вы прекрасно знаете.
С того времени произошло много событий, в частности ВСУ вынуждены были оставить придонецкие села Пески и Спартак, а также с героическими боями отдать Донецкий аэропорт (точнее то, что от него осталось).
С начала 2016 года ВСУ начали так называемое "ползучее наступление", однако подобравшись вплотную к городу снова остановились. Хотя, в этот раз наблюдается некое "просачивание" украинского присутствия на территории города, в частности в восточные и северные районы. Происходит все это на фоне боев и артиллерийских перестрелок вокруг Донецка.
Стоит отметить, что такая тактика имеет свой эффект и довольно немалый: донецкие боевики постоянно находятся в напряжении, а руководство "ДНР" сидит, что называется, "на чемоданах". Инсайдеры из числа местных жителей сообщают, что пророссийски настроенная часть дончан очень серьезно напугана возможностью штурма города украинской армией, потому что прекрасно видит: остановить ее будет некому.
Однако, тем не менее, штурма города как не было, так и нет. Зато есть регулярные обмены артиллерийскими обстрелами и вылазками диверсионно-разведывательных групп. Собственно, "горит" как традиционный северо-восточный "пояс" Донецка (ЯБП - Спартак - ДАП - Пески), так и отдельные районы бывшего областного центра (Киевский и Ленинский).
На линии ЯБП - Спартак - ДАП - Пески в течение последних двух суток наблюдалась настоящая мини-война с привлечением как минометов, так и тяжелой артиллерии и бронетехники.
Как мы писали ранее, во время первых дней "режима тишины" здесь существенно усилили свои позиции. Особенно в районе железнодорожных станций Ясиноватая-2 и Донецк-Северный, северных окраин Спартака и западных окраин поселка Каштановое (пригород Ясиноватой).
"Два взвода пехоты уплотнили боевые порядки противника за Агро-Нефтью (всего около 50 человек. При нескольких СПГ и АГС, отмечалась также переброска на прицепе КамАЗом одной ЗУ-23-2). В районе на запад от Каштанового оккупанты окапывали 3 ед. дополнительно переброшенных БМП-2 и 1 ед. МТ-ЛБ (позиции замаскированы в лесных насаждениях, судя по всему, - тактический резерв). В район Спартака прибыла новая мобильная огневая группа противника - 1 Урал с ЗУ-23-2 и 1 КамАЗ с 82-мм автоматическим минометом "Василек" (огонь ведется из района Спартака, позиции "отстоя" группы - на юг от данного н.п.)", - писал на своей странице в Facebook руководитель "Информационного сопротивления" нардеп Дмитрий Тымчук.
Судя по всему, все эти резервы уже задействованы на передовой. Так по данным пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал ВСУ под Авдеевкой. Из гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия враг вел огонь по защитникам Каменки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в Зайцево. По позициям в районе Песков противник применял пулеметы крупного калибра. Напомним, что все это - населенные пункты с украинской стороны линии разграничения.
Украинская сторона не могла оставить такую наглость без ответа: сначала на стоянке авто возле рынка "Меркурий" вспыхнули автомобили, а затем в районе рынка "Октябрьский" раздался мощный взрыв. Конечно, прямой след ВСУ установлен не был, но мы же понимаем, что такие события сами собой не происходят.
Кроме этого местные жители сообщают, что в течение последних ночей не могли заснуть из-за грохота не то отлетов, не то прилетов артиллерии на Партизанском проспекте, что в Киевском районе (север города), а также на Трудовских в Петровском районе (крайний запад Донецка, рядом с Марьинкой).
Также зафиксированы жалобы на "нарушение тишины" в Кировском районе Донецка и в Макеевке, что также можно считать традиционным явлением.
Анализируя вышеописанные случаи, в голову приходят два вывода: или это террористы занимаются самообстрелом с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, параллельно взрывая и сжигая друг другу машины и склады в ходе собственных бандитских разборок, или украинская армия очень тонко ведет партизанскую войну на территории врага, причем - в самом его сердце. Но не стоит забывать также, что боевики за последние дни "режима тишины" подтянули на передовую несколько новых подразделений с новой техникой. Учитывая рост количества обстрелов, можно говорить, что готовится что-то нехорошее.
Как бы там ни было, а точный ответ на этот вопрос мы получим очень не скоро. Да и то - не факт, что вообще получим.
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