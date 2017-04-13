В течение одного дня Рекс Тиллерсон встретился с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Договориться главам внешнеполитических ведомств России и США удалось не по всем вопросам, отмечает Би-Би-си.

По двум важным сирийским проблемам Тиллерсон и Лавров серьезно расходятся в своих оценках, тем не менее, в обсуждени этой темы стороны обошлись без жестких формулировок.

Госсекретарь США уверен, что Башар Асад должен покинуть президентское кресло: "Результат не предусматривает роли Асада с госуправлении Сирии".

При этом, настаивает Тиллерсон, уход Асада должен произойти "организованным образом": "Важно, чтобы общество, которое он представляет, оказалось за столом переговоров".

Сергей Лавров заявил, что Россия в Сирии вообще не делает ставку на какую-либо персону: "Ни на Асада, ни на кого-то другого. Сирийцы должны сесть и договориться".

Наибольшее расхождение в позициях прослеживалось в ситуации с применением химического оружия. Тиллерсон однозначно заявил, что химоружие использовал режим Асада. Россия потребовала доказательств.

"Считаем контрпродуктивным в Совбезе ООН принимать резолюцию, посвященную не столько расследованию, сколько легитимизации обвинений, которые априори [звучат в адрес] официального Дамаска. У нас есть другие факты, мы не пытаемся их никому навязать, мы хотим объективного расследования", - заключил Лавров.

Деградация отношений

Впрочем, стороны договорились о некотором взаимодействии. Наиболее заметным должно стать создание рабочей группы для стабилизации отношений России и США.

"Мы должны остановить деградацию наших отношений, должны восстановить доверие для того, чтобы решить вопросы, которые являются важными для всех нас. Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", - объявил Тиллерсон.

По словам Лаврова, спецпредставители от российского МИД и Госдепа США "без эмоций и обострений, подробно" определят раздражители, которые, как считают в России, накопились за последние годы, то есть за период правления администрации Барака Обамы.

О результатах работы администрации Обамы Лавров вспоминал не один раз. Например, он сравнил некоторые проблемы с минами замедленного действия, которые были заложены еще при бывшем президенте США.

Лавров также рассказал о перспективах возобновления действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии: "Президент Путин выразил готовность вернуться к его применению, если будет подтверждена цель этого меморандума - борьба с "Исламским государством" (организация запрещена в России и других странах) и другими террористами".

Отвечая на вопрос о санкциях против России, Тиллерсон заявил, что он не поднимался во время переговоров. "Госсекретарь санкциями сегодня не угрожал. Он вообще ничем не угрожал", - заключил Сергей Лавров.

Президент Трамп позже в среду заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что переговоры Тиллерсона в Москве оказались более успешными, чем даже ожидалось.

"Все прошло довольно хорошо. Может, даже лучше, чем ожидалось", - заявил Трамп. Он добавил, что сейчас США и Россия "совсем не ладят" друг с другом. "Что касается отношений с Россией, то мы, наверное, находимся на историческим минимуме в этом отношении", - сказал президент США.

"Путин - лидер России. Россия - сильная страна. Мы - очень-очень сильная страна", - заявил Трамп. Надо подождать, чтобы понять, как сложится сотрудничество с Москвой, добавил он.

Русская служба Би-би-си спросила экспертов, о том, как они оценивают итоги встречи, и как теперь могут развиваться отношения России и США.

Джон Лаф, эксперт по России из Королевского института международных отношений Chatham House:

Мне кажется, обе стороны здесь импровизируют, и очень сильно. Действия Асада, видимо, застали американцев врасплох, а их реакция на эти действия застали врасплох Москву. И теперь ни те, ни другие не знают, что делать.

Поэтому визит Тиллерсона, я думаю, затевался с целью выяснить, что Москва теперь думает, какие возможности есть для сближения позиций, можно ли вообще сотрудничать с Москвой в этих, уже новых, обстоятельствах.

Я уверен, что Москва ищет выход из сирийского болота, но здесь не Москва играет первую скрипку, а Иран. И насколько Россия может помочь в качестве посредника - мне неясно. Так что все очень сложно...

Понятно, что ответные авиаудары, которые состоялись как раз во время ужина Трампа с Си Цзиньпином - это был сигнал и Китаю, и Северной Корее, и, наверняка, России, что администрация Трампа формирует новые "красные линии". Мы пока не знаем, где именно они проходят и что они будут означать.

Понятно, что фрустрация "семерки" по поводу действий Асада и России уже давно растет, ведь главная цель России в Сирии - это не борьба с ИГ, а поддержка режима, и это производило невыгодное впечатление на страны "семерки".

Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне:

Очевидно, что общего языка по Сирии найдено не было. Я вообще не очень понимаю, зачем Тиллерсон полетел в Москву. Может быть, как жест доброй воли: попытаться включить Россию в диалог.

Американская позиция была сформулирована давно и публично, и ее можно было повторить без поездки в Москву и тем более без встречи с Путиным. Загадкой для меня является и то, почему Путин принял Тиллерсона - может быть, это тоже был жест доброй воли.

Содержательно я не вижу возможности для прорыва, если только Тиллерсон не привез Путину личное сообщение от Трампа.

Если такое сообщение было (а я не слышал даже подобных слухов), оно могло касаться целого ряда проблем. Но Трамп, говоря о России, говорит сегодня о двух вещах: о Сирии и о сокращении ядерного оружия.

По ядерному оружию ему уже озвучили позицию: Россия не пойдет на дальнейшее сокращение. А по поводу Сирии позиции сегодня еще раз были озвучены - и они крайне далеки друг от друга.

Если же сообщения не было, то похоже, что вся эта история была больше рассчитана на внешний эффект.