Конфликт в Украине будет препятствовать нормализации отношений Москвы и Вашингтона до момента его полного урегулирования, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Ситуация в Украине останется препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США до полной реализации Минских соглашений", - сказал Р.Тиллерсон по итогам переговоров в Москве в среду.

Госсекретарь отметил, что Россия "может добиться прогресса в реализации минских договоренностей путем снижения уровня насилия, а также предпринимая шаги по выводу противостоящих Киеву сил и отводу тяжелых вооружений с тем, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою роль".

