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Ситуация в Украине остается препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США - Тиллерсон
07:43 13.04.2017 |
Конфликт в Украине будет препятствовать нормализации отношений Москвы и Вашингтона до момента его полного урегулирования, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Ситуация в Украине останется препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США до полной реализации Минских соглашений", - сказал Р.Тиллерсон по итогам переговоров в Москве в среду.
Госсекретарь отметил, что Россия "может добиться прогресса в реализации минских договоренностей путем снижения уровня насилия, а также предпринимая шаги по выводу противостоящих Киеву сил и отводу тяжелых вооружений с тем, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою роль".
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