По итогам безналичных торгов 12 апреля курс доллара потерял 2 копейки, и зафиксировался в рамках 26,85-26,87 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

День начинался с трехкопеечного подорожания валюты, и именно оно воодушевило экспортеров, которые активизировали свои распродажи.

«Утренний рост спроса на валюту продлился недолго. Практически сразу после небольшого роста валютных котировок на рынке активизировались продавцы, чем снизили курс доллара до отметок ниже вчерашних», - объяснил UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Эта активизация вылилась в ощутимое увеличение объемов сделок: со вчерашних $232,84 млн. до $293,06 млн. Ну и, конечно, в пошаговое удешевление доллара к обеду.

«Открылся межбанк в рамках 26,86-26,90 грн./$, после чего котировки немного приподнялись - к 26,88-26,92 грн./$. Хотя и ненадолго: уже к 11 часам произошел откат к 26,87-26,90 грн./$. А по мере увеличения валютного предложения к обеду рынок достиг 26,84-26,87 грн./$», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Из числа продавцов доллара сегодня выделяли ПУМБ, ING Bank и Приватбанк, а из покупателей - ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк. Наравне с ними валюту скупал и Национальный банк: он решил не проводить открытый аукцион для всего рынка, а приобретал валюту в режиме «наилучшего курса» у 20-ки уполномоченных банков.

Как сообщили UBR.ua казначеи, чаще всего НБУ выкупал доллар у отметки 26,87 грн./$, и совокупно приобрел на межбанке порядка $7-8 млн.

«Значительного спроса на валюту на межбанке сейчас нет. Зато продажи есть, и они время от времени подрастают. Сегодня всплеск активности экспортеров вызван совпадением двух факторов: увеличением валютных поступлений по контрактам предприятий перед Пасхой (сделки хотели закрыть до праздника), а также подготовкой компаний к уплате налогов 19-20 апреля. Доллар продают, чтобы обзавестись гривной», - прокомментировал ситуацию Юрий Гриненко.

Расстановка сил на межбанке не изменится и завтра.

«В ближайшей перспективе мы не предвидим изменения ситуации на валютном рынке. Достаточные поступления валюты за счет благоприятных макроэкономических факторов и вполне сдержанный сезонный спрос будут способствовать уверенным позициям гривны в районе 27,0 грн./$ в ближайший месяц», - спрогнозировал Олег Куринной.

13 апреля он ждет безналичных торгов межбанка в рамках 26,85-26,95 грн./$.

«В четверг, по нашим ожиданиям, межбанк будет наиболее активный - участники безналичных торгов будут стараться максимально закрыть сделки перед официальным выходным в ЕС в пятницу, 14 апреля», - считает Куринной.

Его коллеги допускают, что курс доллара на межбанке может просесть сильнее.

«При сохранении текущего предложения межбанковские котировки завтра вполне могут просесть до 26,80-26,85 грн./$. Если предложение будет сильно доминировать, Нацбанк, скорее всего проведет валютный аукцион и выкупил его. А если валютный профицит будут небольшим, то регулятор, как и сегодня, станет его выкупать доллар в режиме «наилучшего курса», - считает Юрий Гриненко.

Наличка дешевеет

Банкиры продолжают активно скупать наличный доллар у населения для его перепродажи на межбанке. Потому и дальше будут опускать курс валют в своих кассах по ходу снижения безналичных котировок.

12 апреля средняя цена продажи доллара в банковских обменниках упала на 5 копеек, и зафиксировалась в рамках 26,90-26,95 грн./$ (в этом диапазоне торговли ПУМБ, УкрСиббанк, Альфа Банк, Кредобанк, банк «Аркада»). При этом минимальный ценник потерял 3 копейки и остановился на 26,80 грн./$ (Диамантбанк), а максимальный не понялся - 27,20 грн./$ (ВТБ Банк).

Выкупали банкиры валюту у людей в рамках 26,40-26,77 грн./$ (у некоторых расценки рухнули сразу на 15 копеек).

Провалился курс доллара и на черном рынке: утром менялы начинали торговлю в коридоре 26,76-26,86 грн./$, а к вечеру закончили 26,75-26,82 грн./$.