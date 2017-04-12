"Режим тишины", введенный с 1-го апреля, привел к уменьшению количества обстрелов из тяжелого вооружения. Однако с этой недели они восстановились.

Очередной, более чем за три года войны, "режим тишины" полноценно так и не заработал, однако его следствием стало заметное, особенно в первые дни апреля, уменьшение количества обстрелов.

Если 31-го марта было зафиксировано 94 обстрела, то 1-го апреля уже 37 и в последующие несколько дней количество не превышало более 40. За 11 полных дней войны в "режиме тишины" ВСУ потеряли двух воинов и еще 45 были ранены. Боевики в начале даже стали меньше использовать тяжелое вооружение, кроме единичных случаев, в частности обстрел Авдеевки 3-го апреля, когда их было 7. Бои велись в основном с использованием стрелкового оружия и минометов. Наиболее горячими точками традиционно были районы Авдеевки, Спартака, Донецкого аэропорта и Приморья, особенно часто стреляли по Широкино. Впрочем, похоже на то, что "тишина" начинает плавно перетекать в полноценную военную кампанию.

С понедельника стало очень горячо на Мариупольском направлении и на других участках фронта. На первую линию, в районе Калиново под Кадиевкой вообще выдвинулись танки, прибыло подкрепление.

Во вторник, 11-го апреля, по позициям ВСУ вблизи Водяного стреляли из 122-мм артиллерии, а количество обстрелов на всех участках фронта выросло до 64 - в Приморье 6 из тяжелого вооружения. За вчерашние сутки террористы 45 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Из 82-мм минометов, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников Марьинки. По "морпехам" вблизи Водяного, били из гранатометов, БТР и пулеметов крупного калибра. Из противотанковых гранатометов стреляли по Новотроицкому. А в районе Широкино по "морпехам" стреляли из БМП, а под Павлополем - БТРа. ВСУ отвечали - поступала информация об огоне в сторону с. Пикузы, рядом с которыми расположены позиции террористов.

Стоит отметить, что бои в районе Водяного и с. Пикузы является отголосками мартовского обострения, когда после ночной пристрелки, с 19-го на 20-е марта, с использованием минометов и стрелкового оружия, утром в понедельник начался бой, в котором враг использовал 152-мм и 122-мм артиллерию, РСЗО "Град", обстреливая наши позиции. Тогда "морпехи" при поддержке танка и БМП смогли на некоторое время отбить опорник боевиков, который находился рядом с Пикузами на грунтовой дороге от Водяного. К сожалению, с потерями (3 погибших) нашим воинам пришлось отступить, так как у нашего танка закончился боекомплект и занятые воинами позиции расстреливал вражеский танк.

Но дальнейшее обострение на этом участке является неизбежным, поскольку между нашим Водяным (от которого боевиков за последний год отодвинули до окраин с. Пикузы) и оккупированными Пикузами всего 2 километра. Террористам удалось удержать позиции на высоте "Дерзкая" (или "Дерзкий" от названия кургана), которая является ключевой на линии обороны боевиков Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка впрочем, и здесь ВСУ стоят примерно за 100 метров от них. По Водяному регулярно прилетает со стороны с. Пикузы, Саханки и Верхнешироковского (бывший Октябрь) и делают боевики это исключительно для того, чтобы как-то предупредить продвижение наших войск к оккупированному населенному пункту, который по Минску-1 должно быть нашим и к которому чуть ли не вплотную подошли и закрепились украинские воины. ВСУ необходимо восстановить контроль над Пикузами и отбить "Дерзкую" для того, чтобы получить преимущество и сместить линию фронта ближе к Новоазовску. Слишком небольшая дистанция между позициями гарантирует обострения в Приморье, особенно тогда, когда будет зеленка - ближе к маю. Вылазки штурмовых групп и работа снайперов станут привычным и регулярным явлением. Или произойдет попытка наступления ВСУ по уже привычной тактикой - обстрел - быстрое выдвижение на позиции врага и накрытия огнем тылов - остается загадкой. Но ситуация здесь свидетельствует об эскалации в ближайшее время.