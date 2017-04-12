Когда совет Международного валютного фонда собрался 3 апреля, он постановил, что украинское правительство выполнило только 5 из 14 условий по проведению структурных реформ. И все равно Украина получила миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи на 17,5 миллиардов.

Было ли сугубо политическим решение выдать Украине четвертый транш? И почему МВФ выставляет так много условий, когда он должен заниматься только макроэкономикой?

Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council Андрес Аслунд, добавляя, что, отвечая на этот вопрос, важно понимать, что МВФ делает, а что - нет. Эксперт замечает, что ни одна международная организация не действует быстрее и эффективнее, чем фонд. У него также есть гораздо больше средств в распоряжении, чем у кто-либо в мире. Персонал МВФ очень квалифицированный, и ему лучше платят за работу, чем в любой другой организации. У фонда четкое задание и строгая иерархия.

Исполнительный директор Кристин Лагард или ее первый заместитель издают распоряжение и через несколько дней после этого миссия МВФ отправляется в нужную страну. В особых случаях соглашение о помощи может появиться за две недели, а еще через две недели - исполнительный совет МВФ может принять решение. И уже на следующий день миллиарды долларов могут быть переданы без одобрения любого правительства или парламента.

МВФ может действовать так, потому что его мандат ограничен. Его цель - достичь макроэкономической стабильности, чтобы уберечь страны от дефолта и обуздать инфляцию, что обычно означает добиться сокращения дефицита бюджета, жесткой монетарной политики и реалистичной политики в отношении обмена валют. За это МВФ может предложить мгновенные выплаты кредитов для увеличения резервов центральных банков.

11 марта 2015 года, когда совет МВФ принял нынешнюю программу стабилизации для Украины, он решил передать 5 миллиардов долларов немедленно. Деньги были перечисленны Киеву на следующий же день, и крошечные валютные резервы Украины фактически удвоились.

Никто кроме МВФ не смог бы это сделать. Если бы любой парламент попытался, ему бы пришлось пройти через длительный и непростой процесс в парламенте, а Украина тем временем утонула бы в финансовом кризисе.

"Причина, почему МВФ передал четвертый транш Украине даже несмотря на то, что правительство выполнило менее половины требований фонда относительно структурных реформ, заключается в том, что Украина выполнила макроэкономические условия, в частности сбалансировала бюджет. А это самое главное. Ожидалось, что у Украины будет дефицит бюджета на уровне 3,7% от ВВП, но он остановился на 2,3%, таким образом требование было поразительно перевыполнено. Инфляция была несколько меньше, чем требовалось, хотя иностранный дефицит - несколько больше. А обменный курс стабилизировался в жестких внешних условиях", - объясняет Аслунд.

Он добавляет, что вопрос большого количества структурных требований, которые поставил МВФ, оправдан. Ведь он было главной жалобой на программу МВФ в Индонезии и Южной Кореи во время азиатского финансового кризиса в 1997-1998 годах. Однако, МВФ не может игнорировать распространенное международное и внутреннее мнение о необходимости решительнее вести борьбу с коррупцией в Украине и рабортать над восстановлением социальной справедливости. Формальным же оправданием для требований МВФ проводить структурные реформы служат макроэкономические цели.

Аслунд напоминает, что на протяжении двух предыдущих периодов важнейшими требованиями были национализация недокапитализированного "Приватбанка" и запуск системы электронного декларирования для 100 тысяч чиновников. Оба условия были выполнены, а те пункты, которые Украина не выполнила, по мнению эксперта, были не такими важными.

Для получения следующего транша перед Украиной не меньше 16 структурных реформ. Но лишь две из них действительно важны: принятие пенсионной реформы до конца апреля, а также принятие законопроекта о продаже земли до конца мая.

"Если эти два условия будут выполнены, думаю, МВФ примет пятую выплату до июня", - считает Аслунд.

По его мнению, все ключевые требования, которые ставит МВФ, полезны для Украины. Он указывает, что благодаря финансовой помощи фонда украинские валютные запасы за последние три года выросли с 5 миллиардов до 16,7 миллиардов долларов. А это позволило стабилизировать обменный курс и сдержать инфляцию. Теперь Украина получила реальную возможность наконец начать ощутимый экономический рост.