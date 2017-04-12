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Почему снова активизировались бои за Докучаевск
09:48 12.04.2017 |
Наша песня хороша - начинай сначала. Боевики, даже во время "режима тишины", напоминают о своем существовании в Докучаевске.
Так называемый "режим тишины" в очередной раз приказал долго жить и мы вынуждены возвращаться к освещению полномасштабных боевых действий.
Как мы уже писали, первым из режима прекращения огня вышло Мариупольское направление, в той его части, которую принято называть Приазовьем. При этом другие участки фронта также не молчали - особенно горячо было под Авдеевкой и вокруг Донецкой фильтровальной станции.
Кроме этого террористы наращивали огневые мощности под Докучаевском и Ясиноватским блок-постом. К гадалке не надо было ходить, чтобы предсказать, что на одном из этих направлений рано или поздно, что называется, "прорвет". Оба направления перспективны как для Вооруженных сил Украины, так и для террористов "ДНР", поэтому бои за них ожидались особенно жесткие.
Первым "не выдержал" Докучаевск. В последние дни преимущественно с него и поступала информация, не только о перманентных обстрелах (на протяжении всего "перемирия" было достаточно везде), а и полноценных двусторонних боях с применением чуть ли не всех известных видов вооружения: стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, тяжелой артиллерии и даже бронетехники.
Досталось также Еленовке, которая находится чуть севернее Докучаевска. Причем, так досталось, что в результате боев в городе исчезла электроэнергия.
В данном случае стоит помнить, что Оленевка, в силу своего географического расположения, является важным стратегическим пунктом. Взяв его, Вооруженные силы Украины не только отрежут Докучаевск от Донецка, но и создадут неплохой плацдарм для дальнейшего окружения этих двух временно оккупированных городов.
Напомним, что Докучаевск - это город областного значения в Донецкой области, находящийся в 14 км от железнодорожной станции Еленовка (которая также, согласно "Минску-1", должна быть под контролем Украины), и на расстоянии 40 км на юг от Донецка. В мирное время население города составляло около 25 тыс. жителей, однако сейчас людей минимум вдвое меньше и количество постоянно уменьшается - кто же хочет жить буквально на линии фронта между двух огней.
Собственно, еще с прошлого года ведутся бои за освобождение Докучаевска от российско-террористических оккупантов. При очень большом желании Вооруженные силы Украины могли зайти в город и зачистить его от террористов еще прошлой осенью - Докучаевск с ноября 2016-го находится в полуокружении. К тому же, согласно "Минску-1", он должен быть под украинским контролем.
Однако, верховное командование страны до сих пор не решилось пойти на освобождение города. В связи с этим ситуация вокруг Докучаевска напоминает "бег на месте".
Наступать, по большому счету, уже некуда - разве что заходить в город, чего не происходит. Поэтому украинским войскам ничего другого не остается, кроме как время от времени, вступать в артиллерийские перестрелки с террористами, кое-где ввязываясь в локальные бои с диверсионно-разведывательными группами боевиков.
При этом установлено, что террористы бьют по позициям украинских военных из жилых районов оккупированного Докучаевска, провоцируя наших на ответ. Данная тактика для них не является новой - они используют ее чуть ли не с начала войны. Целью этого всего является, в первую очередь, провокация украинцев на ответный огонь по жилым кварталам города, чтобы потом на весь мир кричать о преступных зверствах "укропов".
Известно также, что с начала "режима тишины", боевики продвинулись вперед южнее Докучаевска: от Стилы, Петровского и Новоласпы, в районе Викторовки. И хотя все это не имеет сейчас большого значения, однако "отгрызенные" таким коварным образом куски "серой зоны" нам придется возвращать с боями.
И хотя террористам выгодно отбросить ВСУ подальше от Докучаевска и давить на Мариуполь с севера, но вряд ли они пойдут на прорыв. Даже из открытых источников известно, что Вооруженные силы Украины на Докучаевском направлении концентрируют танковые войска - 1-я танковая бригада стоит там в резерве и в любой момент готова ударить по противнику.
Поэтому, скорее всего, огневая активность с их стороны вызвана не столько желанием атаковать, сколько отбить подобное желание у ВСУ. И определенная логика в этом есть: пока враг занят обороной, он не думает об атаке.
Однако, насколько нам известно, под Докучаевском Вооруженные силы Украины сосредоточили достаточно ресурсов, чтобы при наличии соответствующего приказа войти в город и зачистить его, или же осуществить стремительный обходной маневр, прорвавшись вглубь вражеской территории и нанеся удар, например, по Старобешево, или даже по Ленинскому району Донецка (находящегося на юге).
Однако, отсутствие соответствующего приказа дает понять, что данный вопрос сейчас не ко времени.
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