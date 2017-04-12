Финансовые новости
- |
- 12.04.17
- |
- 08:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Почему россиянам надо следить за референдумом в Турции
08:19 12.04.2017 |
Пример Турции показывает, как притягательно для бывших империй геополитическое величие, ради которого можно пожертвовать и экономическим благополучием.
16 апреля в Турции состоится конституционный референдум, который определит судьбу страны на период до конца 2020-х годов. Так как вполне вероятно, что и россиянам придется участвовать в чем-то подобном в ближайшие годы, стоит, на мой взгляд, внимательнее присмотреться к нашему южному соседу и с политической, и, что важнее, с социально-экономической точек зрения.
Сравнение вертикалей
Турция во многом похожа на Россию. Авторитарная страна, она не раз и не два драматично отставала от европейских держав и потом стремилась их догнать; она, как и Россия, болезненно переживала и не до конца пережила крах своего имперского проекта; она прошла через антимонархическую и в определенной степени антиклерикальную революцию практически одновременно с нами; она долгие десятилетия, будучи соблазнена Европой, стучалась к ней в двери, пока не разочаровалась в этом курсе почти окончательно; и, наконец, в XXI веке она, как и Россия, «сотворила себе кумира»: порой президента, порой премьера, но почти наверняка - пожизненного «национального лидера», всевластие которого граждане и должны подтвердить в ходе нынешнего плебисцита.
Референдум 16 апреля ставит многие вопросы, которые давно перезрели и в России (хотя некоторые у нас решены). Срок полномочий парламента увеличивается с четырех до пяти лет (в России с этим уже разобрались); парламентарии будут лишены права «допрашивать» министров (чего у нас и не было (данная статья опубликована на RBC.ru)); президент получит право увольнять министров (давно имеет); назначать одного или нескольких вице-президентов (полезная идея, а то синекур давно не хватает); состоять в политических партиях (тоже пригодится); назначать референдумы и объявлять чрезвычайное положение. Самым важным, разумеется, выступает то обстоятельство, что после одобрения этих изменений и их имплементации в 2019 году страна «обновится» настолько, что избранный в том же году президент (угадайте, кто им мог бы быть) начнет отсчитывать свой первый срок и сможет править до 2029 года.
Глядя сегодня на турецкое общество, иногда даже не веришь, что речь не идет о России. В моде консерватизм и отрицание европейского декадентства; нарастают «здоровые» религиозные настроения на фоне «непримиримой борьбы» с экстремизмом и терроризмом; спецслужбы присутствуют во власти практически повсюду; страна воюет в Сирии и проповедует пантюркизм. Президент, периодически меняя должности, правит с 2003 года, время от времени разгоняя свои «болотные»; клановая организация власти становится все более заметной. В то же время страна активно «встает с колен» в международных делах, да так, что Европа не перестает удивляться; про марионеточные, только нами признанные, государства типа Турецкой Республики Северного Кипра и Абхазии с Южной Осетией, делающие наши страны еще более похожими, я и не говорю. Однако хотелось бы оценить менее заметные черты сходства, а именно экономические.
Отложенный эффект
Большая часть 2000-х годов прошла для Турции под знаком экономического бума. Средний темп прироста ВВП в 2001-2007 годах достиг 7,4%; экспорт за эти годы взлетел в 3,4 раза, число посетивших страну туристов выросло в 2,1 раза. Доля промышленности в ВВП выросла с 20% в 2001 году до 24% в 2007-м, а государственный долг сократился с 75 до 35% ВВП. Уверенно рос жизненный уровень граждан; увеличивались бюджетные расходы на образование и здравоохранение; были приняты законы, формально делавшие Турцию более светской страной, чем ряд европейских государств. В 2005 году начались официальные переговоры о вступлении Турции в ЕС. Страна рассматривалась как значимый перспективный союзник и Европой, и Россией, и региональными державами. Перемены начались в 2010-х, когда сначала западные державы предельно ужесточили санкции против традиционного соперника Турции в регионе, Ирана, а затем «арабская весна» дестабилизировала ряд сопредельных государств, в частности Египет и Сирию, что сделало Турцию «островком политической стабильности» и активизировало ее поиски своего геополитического «предназначения».
Итогом стало «закручивание гаек», начавшееся практически одновременно с российским, в 2011-2012 годах. На этот процесс практически сразу отреагировало общество, а с некоторым лагом - и экономика. В 2013 году Стамбул и некоторые другие города были парализованы многочисленными акциями протеста, активизировались курдские сепаратисты и радикальные исламские группировки - однако премьер Реджеп Эрдоган ответил на это последовательными мерами по укреплению своей власти и перестройке Турции в президентскую республику. В 2014 году он победил на выборах и стал президентом. В той же мере, в какой в России победу правящей партии обычно обеспечивают аграрные регионы и национальные республики, в Турции президент был избран внутренними районами (ни в одной провинции, тяготеющей к побережью или находящейся на побережье Средиземного моря, Эрдогану выиграть не удалось) с их более консервативным населением. С этого времени можно уверенно констатировать, что в турецком обществе начал нарастать раскол, а в отношениях между самой Турцией и практически всем остальным миром - напряженность.
Экономика «заметила» происходящее с конца 2014 года. Иностранные инвестиции упали на 54%, с $16,8 млрд в 2015 году до чуть более $9 млрд в 2016 году. Начался заметный отток капитала, инициированный крупными национальными предпринимателями. Курс турецкой лиры в 2015-2016 годах упал более чем на треть, с 2,34 до 3,58 лиры за доллар. Инфляция выросла с 7,2% в 2014 году до 9,3% по итогам 2016-го; средняя стоимость кредитов также пошла вверх: доходность по долларовым 10-летним бондам Турции достигла 11% годовых. Число туристов, посетивших страну, сократилось с 36,8 млн человек в 2014 году до 25,3 млн в 2016-м.
Наконец, несмотря на заверения властей о продолжении экономического роста (план на 2016 год составлял 3,2%), промышленность ушла в отрицательные значения с начала года, а ВВП - с третьего квартала; в итоге ВВП страны, по официальным данным, снизился в долларовом эквиваленте на 0,45%, а в «реальном выражении» (тут, как в России, помогла существенная ревизия статистики, проведенная в 2016 году) вырос всего на 2,9%, хотя в 2010-2011 годах увеличивался в среднем на 9% в год. Сокращается практически все: строительство; производство комплектующих, используемых в глобальных производственных цепочках; скукоживается сфера услуг; по политическим причинам происходит практический разгром образования и научных учреждений. Прогнозы на 2017 год не указывают на восстановление роста; более того, к существующим проблемам может добавиться массовая эмиграция из крупных городов и средиземноморских провинций - состоятельные и самостоятельные граждане все чаще задумываются о том, чтобы не связывать судьбу со своим радикальным президентом.
Неевропейский выбор
На этом фоне правительство делает все возможное, чтобы обострить отношения с Европейским союзом, на который приходится 48,5% турецкого экспорта (опять-таки, какое совпадение с Россией с ее 45,7%). C того момента, как в 2008-2009 годах доля населения, поддерживающая вступление Турции в ЕС, упала ниже 50% (с 77% на момент прихода Эрдогана к власти), антиевропейские акции стали коньком официальной турецкой политики. Поднятие турецкого флага над посольством Голландии, высылка турецких министров из Голландии и Германии, истеричная отмена ряда визитов турецких чиновников в Европу - все это указывает на то, что чрезвычайное положение, введенное в Турции после неудавшегося военного переворота, может затянуться на все те годы, пока Эрдоган будет наслаждаться пребыванием в президентской резиденции. И вряд ли тогда Турция сохранит свой былой экономический динамизм и останется тем развивающимся рынком, с которым глобальные инвесторы долгое время связывали огромные надежды.
К происходящему в Турции, на мой взгляд, россиянам стоит присмотреться сейчас очень внимательно. Пример этой страны показывает, насколько притягательными выглядят ориентиры геополитического величия в недавних империях и насколько готовы соответствующие общества к восстановлению авторитарных режимов. Каким бы ни был экономический подъем предшествующего периода, он легко приносится в жертву - против «размена благосостояния на величие и традиции» выступает лишь незначительная часть населения, которая выдавливается либо на периферию общественной жизни, либо из самой страны. При этом хозяйственный спад отмечается даже тогда, когда мировая экономика находится на подъеме - и происходит не только в стране, страдающей от снижения цен на нефть, но и в сугубо индустриальной экономике, недавно служившей образцом успешной модернизации. Экономический спад, таким образом, выступает неотвратимым будущим для любой страны, чей лидер неожиданно решает «развернуть» основной тренд ее развития и «прогнуть под себя» как ее граждан, так и окружающий мир. Сами по себе такие развороты возможны, и они нередко случаются - просто, радуясь возрождению былого величия и прежних традиций, никогда не следует заблуждаться относительно их цены.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как США применили против Пхеньяна его любимый прием
|Белый дом: Россия причастна к сокрытию химической атаки в Сирии
|Кто те судьи, которые войдут в историю осуждением Януковича
|Денежная масса в Украине в марте выросла на 1,3% из-за роста депозитов - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Пенсионная реформа Гройсмана. Главное
|Перерасчет пенсий: кому и на сколько повысят выплаты
|Как у Фирташа будут отбирать облгазы
|Праворадикальный "шатун". Как из власти делают пророссийских "кровосись"
|Кабмин инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с октября
|Банкиры сожалеют об отставке Гонтаревой и надеются на назначение независимого главы НБУ
Это интересно
|Хакеры на полтора часа включили все сирены безопасности в Далласе
|Модель Gillette: как людей заставляют платить за лезвия
|Зачем Uber менять корпоративную культуру
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей
|Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
|Lenovo Blade: необычный гибрид планшета и ноутбука
|Мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель