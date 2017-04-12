Владислав Девятко, Дмитрий Камбулов и Максим Титов имеют шанс войти во все учебники истории. Однако, учитывая политизированность дела, которое они будут рассматривать, стоит ожидать серьезных информатак на этих служителей Фемиды.

Лучше поздно, чем никогда: дело об измене беглого президента Виктора Януковича наконец дошло до суда. В Оболонском суде Киева уже определили состав коллегии, которая с 4 мая начнет судить "ростовского" беженца.

Председательствующим судьей в безусловно историческом деле стал председатель суда Владислав Девятко. Известны и фамилии двух других членов коллегии судей. Это Дмитрий Камбулов и Максим Титов.

Владислав Девятко

Теперь эти служители Фемиды могут войти во все учебники истории как те, кто осудил Януковича к его третьему заключению. Пока - заочному. Но можно не сомневаться: защита Януковича не будет сидеть сложа руки. Поэтому можно ожидать, что латентно "ватные" СМИ начнут целую информационную кампанию, направленную на дискредитацию Девятко и его коллег. Это будет делаться для того, чтобы адвокаты требовали отвода судей. В этом кроется серьезная опасность, так как благодаря таким гибридным методам они могут не только затянуть судебный процесс, но и нивелировать решения суда.

Собственно, это уже началось. Того же Девятко сейчас пытаются всячески вымазать в грязи из-за дела "торнадовцев". Напомним, за совершение преступлений против мирного населения во время исполнения служебных обязанностей в зоне АТО судья дал бойцам этого подразделения серьезные сроки. "Зрадофилы" уже заявляют: судья, который посадил "патриотов", никогда не примет обвинительный вердикт по Януковичу.

Председательствующего судью также обвиняют в том, что он во время Революции достоинства принимал решения против автомайдановцев. В свое оправдание Девятко заявлял: ни один человек, в отношении которого рассматривались дела о лишении прав, не сказал, что имеет отношение к Автомайдану. Так это или нет, доподлинно сказать трудно, но после соответствующих проверок председатель Оболонского суда не потерял ни свою мантию, ни свою должность.

Впрочем, есть и другой момент в биографии Девятко, который говорит в его пользу. Именно он приговорил бывшего главу Львовского апелляционного административного суда, известного "колядуна" Игоря Зварича к 10 годам лишения свободы за получение взяток. Несмотря на давление со стороны своих коллег, судья Оболонского суда пошел на то, чтобы посадить одного из своих.

Что касается Камбулова и Титова, то оба они являются опытными судьями, которые, правда, до сих пор не светились в резонансных делах. Титова в Оболонский суд назначил еще Виктор Ющенко в 2007 г. Камбулов - заместитель председателя суда с 2011 г. Анализ их деклараций не обнаружил каких-либо признаков коррупционных действий. Хотя в нашей стране, где борьба с коррупцией является очень прибыльным делом, разнообразные "расследователи" могут найти "несоответствия" в декларациях всех трех судей.

К тому же, чрезвычайная политизированность дела об измене Януковича обязательно проявит в медиапространстве кучу "консервов" разного уровня, которые, придумывая разные байки, будут подрывать доверие и к судьям, и к стороне обвинения.

Генпрокуратуре нужно быть к этому готовой, ведь на стороне защиты будет играть кремлевская пропагандистская машина. Поэтому важно не только осудить Януковича, но и выиграть этот процесс медийно.