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Рада отклонила новую редакцию закона о КС
Верховная Рада отказалась принять новую редакцию закона "О Конституционном Суде".
За принятие в целом законопроекта №5336-1 проголосовали 179 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Председатель парламента также 4 раза ставил на голосование вопрос о возвращении законопроекта на доработку в комитет.
Данное предложение набрало максимум 223 голоса.
После этого Парубий объявил, что законопроект считается отклоненным.
Рассмотрение более 900 поправок к законопроекту длилось в парламенте более 8 часов.
Больше всего замечаний депутатов от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" было относительно предполагаемой зарплата судьям КС, которую предполагалось установить на уровне 200 тыс. гривен.
Также депутаты выступили против инициативы профильного комитета прописать в заключительных положениях законопроекта отмену процедуры тайного голосования при назначении и увольнении уполномоченного по правам человека.
Данный законопроект предусматривал изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей КС, а также введение института конституционной жалобы, который заключается в том, что гражданин может обратиться в КС, если считает, что примененный в конечном судебном решении по его делу закон не соответствует Конституции.
Кроме того, предлагалось ввести конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.
Как сообщали Українські Новини, государственный бюджет на 2017 год предусматривает увеличение финансирования Конституционного Суда по сравнению с 2016 годом на 73% до 173,2 млн гривен.
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