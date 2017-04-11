Александр СУКОВ, Деловая столица

У АМКУ и Кабмина есть все необходимые рычаги, чтобы побороть монополии в украинской экономике.

26-й президент США Теодор Рузвельт свое имя в американскую историю вписал, снискав славу борца с трестами - монопольными образованиями на теле американской экономики. Именно Рузвельт в начале прошлого века сдул пыль с Акта Шермана - первого антимонопольного закона США - и вынудил могущественного Джона Рокфеллера раздробить свою нефтяную империю Standard Oil.

Украинская экономика сейчас чем-то напоминает американскую времен старины Теодора - у нас уже есть тресты, создатели которых не только подмяли под себя, но даже диктуют правила игры на вкусных рынках электроэнергетики, угля, металла и газа. Скандалы, связанные со слишком сильным влиянием крупного бизнеса на принятие решений государственными чиновниками в их интересах, периодически сотрясают украинский политикум. Но своего Теодора Рузвельта у нас пока еще нет - это место вакантно, и тот премьер-министр (или президент), который поставит на место монополистов, гарантированно впишет свое имя в новейшую историю Украины.

Шанс заработать славу сторонника здоровой экономической конкуренции и борца с монополиями есть у премьера Владимира Гройсмана - на прошлой неделе он поручил разобраться с монопольным положением компании Group DF на рынке поставок природного газа населению. «Я даю поручение первому вице-премьер-министру создать группу, мы привлечем в нее народных депутатов, все необходимые министерства, Министерство экономического развития и торговли и Антимонопольный комитет, чтобы разобраться объективно с этим вопросом», - пообещал премьер.

Поручение премьера последовало после волны критики, которая поднялась после введения НКРЭКП абонплаты за газ (через несколько дней оно было оперативно отменено). В фокусе общественного внимания оказалась компания Group DF, которая через «Региональную газовую компанию» контролирует около 70% рынка поставок газа населению.

Group DF принадлежит Дмитрию Фирташу, который также контролирует львиную долю производства удобрений в Украине.

Нынешняя попытка правительства навести порядок в сфере газоснабжения населения с точки зрения монопольного законодательства будет уже второй по счету. Первая была еще в мае 2015 г.: представляя коллективу Антимонопольного комитета Украины его нового руководителя Юрия Терентьева, премьер Арсений Яценюк четко поставил задачу: разобраться с монопольными сговорами и неконкурентными действиями на рынке газа и электроэнергии. Однако за два года никакого движения в этом направлении сделано не было.

Опрошенные «ДС» юристы говорят, что у Антимонопольного комитета есть все необходимые рычаги для проведения расследования, нужно только ими воспользоваться. Полномочия АМКУ прописаны в законах «Об Антимонопольном комитете Украины», «О защите экономической конкуренции», «О защите от недобросовестной конкуренции». По словам управляющего партнера адвокатского объединения Suprema Lex Виктора Мороза, АМКУ уполномочен не только осуществлять контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции, за концентрацией и согласованными действиями компаний на рынке, но также и за ценами и тарифами, которые применяют природные монополии. «Таким образом, у АМКУ существуют достаточные полномочия для проведения расследования в отношении нарушения Group DF законодательства о защите конкуренции», - считает Виктор Мороз.

Управляющий партнер юридической фирмы «Мисечко и Партнеры» Владимир Мисечко отметил, что АМКУ вправе проводить исследования рынка и определять границы товарного рынка, а также положение, в том числе монопольное (доминирующее), компаний на этом рынке и принимать соответствующие решения. «Именно АМКУ является тем государственным органом, на которого возложена задача и предоставлены полномочия по расследований монополизации рынка, в нашем случае рынке поставок газа населению», - сказал он.

Чтобы АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении экономической конкуренции, достаточно подачи заявления. При этом перечень жалобщиков, которые могут обратиться в комитет, достаточно широкий. Ее может подать субъект хозяйствования, граждане, объединения, учреждения, организации, которые посчитают, что были нарушены их права

Кроме того, заявление могут подать органы государственной власти и местного самоуправления, а также органы, которые контролируют соблюдение законодательства в сфере защиты экономической конкуренции. «Перечень инициаторов такого рассмотрения указан в ст. 36 Закона Украины «О защите экономической конкуренции». Кабинет Министров Украины также может быть инициатором расследования», - отметил Владимир Мисечко. И наконец, расследование АМКУ может начать и по собственной инициативе.

По словам Виктора Мороза, если АМКУ обнаружит нарушение компанией Group DF законодательства о защите конкуренции, то регулятор должен направить компании требование устранить выявленные нарушения, в частности, путем сокращения доли компании на рынке. Также АМКУ может оштрафовать нарушителя, и в зависимости от нарушения сумма штрафа может составить 5-10% от оборота за предыдущий год. «При этом для наложения штрафа в суд АМКУ обращаться не нужно, регулятор может сделать это самостоятельно. Кроме того, АМКУ может обращаться за содействием к правоохранительным органам, а также обращаться с исками в суд», - сказал юрист.

АМКУ по результатам расследования может принять решение и о принудительном разделении компании. По словам Владимира Мисечко, компания обязана выполнить такое решение в шестимесячный срок. «Реорганизация предприятия, которое подлежит принудительному разделению, осуществляется на его усмотрение при условии устранения монопольного (доминирующего) положения этого предприятия на рынке. Другими словами, АМКУ предоставляет доминирующему субъекту хозяйствования право выбора реорганизации при условии устранения монопольного (доминирующего) положения этого предприятия на рынке. То есть для АМКУ не важна процедура, а важен факт разделения субъекта на такое количество субъектов хозяйствования, при наличии которых будет устранен факт монополизации рынка», - сказал Мисечко. В то же время Виктор Мороз считает, что поскольку на сегодняшний день не урегулирован порядок такого принудительного раздела, то эта норма закона практически работать не будет.

Однако решить вопрос о монополизме на рынке поставок газа населению можно и рыночным методом. По мнению президента общественной организации «Союз участников либерализации газового рынка» Олега Бакулина, положить конец монополизму дочерних компаний облгазов можно буквально двумя росчерками пера премьер-министра.

Он пояснил, что сейчас газ для населения поставляется по установленным Кабинетом Министров ценам, которые ниже рыночных. Чтобы обеспечить поставки населению газа, используется схема «Укргаздобыча» - «Нафтогаз України» - дочерние компании облгазов. То есть сначала «Нафтогаз» закупает газ украинской добычи у добывающей компании «Укргаздобыча» по низкой цене, а затем продает дочерним компаниям облгазов, которые уже затем перепродают его потребителями с наценкой.

Чтобы разрушить монополизм, на рынок нужно пустить независимых поставщиков газа, которые будут закупать газ оптом и продавать в розницу потребителям

Однако сейчас частные поставщики не имеют возможности выйти на рынок, поскольку у них нет газа, который бы можно было продать населению по установленным Кабинетом Министров ценам, и при этом работать с прибылью. Независимые поставщики, которые поставляют газ населению, обращались в «Нафтогаз України», но получили отказ.

«Первый росчерк пера - это изменения в постановление Кабмина, которым частным поставщикам будет разрешено покупать газ напрямую у «Укргаздобычи». В таком случае между украинской газодобывающей компанией с ее дешевым ресурсом и потребителями будет только один посредник - частный поставщик», - сказал Олег Бакулин.

Вторым росчерком пера должно стать изменения в постановление Кабмина, которым частные поставщики смогут без проблем открывать специальные счета для получения денег от населения за газ. Сегодня деньги, собранные с населения, идут дочерним компаниям облгазов как поставщикам, а с них - облгазам и «Уктрансгазу» как транспортировщикам газа, «Нафтогазу» - как продавцу ресурса. «Если будут подписаны изменения в эти два постановления, частные компании выстроятся в очередь к «Укргаздобыче», будут покупать у нее газ и начнут открывать офисы в регионах, предлагая населению заключать договоры на поставки газа. И они могут с успехом составить конкуренцию дочерним компаниям облгазов, поскольку смогут предложить газ дешевле за счет более низких издержек», - отметил Олег Бакулин.

Примечательно, что устранить из процесса поставки газа населению Group DF правительству предлагала и компания «Нафтогаз України», однако при этом сразу же предложила на это место себя. По мнению Олега Бакулина, это предложение можно расценить как попытку установить собственную монополию в поставках газа для населения.