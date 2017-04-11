Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

Акции "Нацкорпуса", "Правого сектора" и "Свободы", начавшиеся 10 апреля в столице и других городах, будут расшатывать ситуацию вплоть до 9 мая.

Менее чем через месяц в Киеве наступит 9 мая, а с ним и конкурс «Евровидение». В этот день предстоит первый полуфинал, 11 мая - второй, а 13 мая - финал.

Чтобы финал стал настоящим праздником, нужно, чтобы 9 мая прошло нормально. Но вот тут нас ждут крупные проблемы.

Дело не только в том, что в этот день возможны конфликты в местах скопления любителей колорадских ленточек. Крупные проблемы возникнут, если праворадикальные партии решат по максимуму использовать этот повод для саморекламы в виде стычек с силовиками, заранее все спланируют, тщательно организуют и срежиссируют.

А в том, что они на это способны, нет ни малейших сомнений после конфликтных событий, вдруг как бы «спонтанно» начавшихся 10 апреля в Киеве, Харькове, Одессе и других городах. То была не просто репетиция 9 мая, а скорее - постановка очередного акта спектакля, уже разыгрываемого с самого начала весны.

Вот о его сценарии и пойдет речь дальше.

Технология пиара

Ключевую роль в этом сценарии играет «Национальный корпус», начавший 10 апреля вторую волну акции против российского Сбербанка. Напомним, что эта партия была создана в Киеве 14 октября 2016 г., ее лидером является внефракционный народный депутат Андрей Билецкий. Он был избран в парламент от 217-го округа в Оболонском районе столицы. Баллотировался как беспартийный самовыдвиженец, командир полка патрульной службы милиции особого назначения «Азов». После выборов создал и возглавил общественную организацию "Гражданский корпус "Азов", которая и стала затем базой для создания партии.

В последние месяцы «Нацкорпус» активно пиарился акциями против российских банков, а также против главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую Билецкий обвинял в пособничестве Сбербанку. Разумеется, подобные обвинения выдвигали многие политики, но именно Билецкий по максимуму использовал их для раскрутки своей партии.

Тут стоит подчеркнуть, что о скорой отставке Гонтаревой стало известно еще зимой, задержка была только за поступлением очередного транша кредита МВФ. Также еще в феврале стало понятно, что российским банкам придется уходить из Украины, - из-за путинского указа о признании «документов», выданных в ОРДЛО. То есть вклад «Нацкорпуса» во все эти перемены попросту нулевой, он их нисколько не ускорил, а быть может, даже замедлил, поскольку власть не хотела выглядеть идущей на уступки праворадикалам.

Но Билецкий решил присвоить себе все пиар-плоды предстоящих перемен. Конечно, для этого нужно было иметь покровителей во властных кабинетах. И судя по всему, нашлись заинтересованные в раскрутке (с прицелом на парламентские выборы) партии с максимально «безбашенным» имиджем.

Как «Нацкорпус» готовил 10 апреля

1 марта «Нацкорпус» официально заявил, что он «похоронил Гонтареву под НБУ». На следующий день «чудом выжившая» Гонтарева пожаловалась на брифинге: «Вчера батальон "Азов" выставил гроб с моей головой под центральным входом в Национальный банк». Через две недели «Нацкорпус» провел под НБУ новую акцию (под лозунгом «Бабушка Гонтарева, на пенсию!»), назвав ее «последним предупреждением».

Параллельно развивались события вокруг российских банков. Возьмем последнюю акцию, то есть блокаду банков. 7 марта РИА «Новости» сообщило о том, что Сбербанк РФ «начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик». В тот же день было объявлено, что на СНБО Украины будет рассмотрен вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка РФ в Украине - ПАО «Сбербанк». Однако, не дожидаясь решения СНБО, 11 и 12 марта в столице и других городах «неизвестные» залили монтажной пеной банкоматы «дочек» российских банков, о чем радостно сообщил «Нацкорпус», подчеркнувший, что он «поддерживает данную инициативу». А 13 марта активисты «Нацкорпуса», уже не кроясь, замуровывали входы в банковские отделения.

Эта эпопея продлилась две недели, однако 27 марта «Нацкорпус» внезапно свернул блокаду российских банков. Активисты, замуровывавшие входы в банковские отделения, теперь их размуровывали. Партия объяснила это тем, что «националистическая блокада кровавого российского капитала успешно достигла завершения первого стратегического этапа». Но тут же «Нацкорпус» объявил о подготовке следующего этапа банковской блокады и анонсировал, что «ее масштабы расширятся до полного прекращения работы всех филиалов кровавого "Сбербанка России" в Украине». Партия Билецкого призвала вкладчиков российских банков воспользоваться перерывом в блокаде, чтобы забрать оттуда свои деньги.

Правда, сколько времени продлится перерыв - неделю, полмесяца, месяц, - партия не сказала. Но она и сама не знала. Дело в том, что Билецкий хотел начать второй этап блокады в тот день, когда Гонтарева объявит об отставке. А эта дата тогда была еще в тумане. Свое заявление «Нацкорпус» завершил напоминанием: «Содействие работе Сбербанка в Украине имеет признаки преступления, предусмотренные статьей 111 Уголовного кодекса Украины («государственная измена»). Соответственно, требуем у Службы безопасности Украины начать расследовать деятельность гаспажи Гонтаревой и ее клерков».

3 апреля стало известно, что Гонтарева собралась в отпуск, чтобы через месяц уволиться. Но дата все еще не была названа. Утром 6 апреля Билецкий устал ждать, и его активисты отправились к дому «гаспажи Гонтаревой» в Гореничах под Киевом. Они разрисовали забор дома знаком доллара, свиньей с российским флагом, надписями «Крадійка», «Посіпака», «Вбивця». Гонтарева вышла к активистам, заявила, что едет писать заявление об отставке, напомнила, что этот вопрос зависит от президента и Верховной Рады, села в автомобиль и уехала.

А «Нацкорпус» принялся готовить второй этап блокады по прежней схеме: сначала монтажная пена в банкоматы, затем замуровывание отделений. «Наш мораторий завершается 10 апреля. После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства», - объявила партия Билецкого сразу после поездки его активистов в Гореничи. Партия призвала украинских граждан, которые не успели забрать свои средства из российских банков, сделать это немедленно: «После 10 апреля их деятельность на территории Украины будет прекращена. Поскольку НБУ не прислушался к требованиям украинских националистов отозвать лицензии российских банков, мы закроем их сами».

Вот так и получилось, что 10 апреля, как раз в те минуты, когда Гонтарева объявляла об уходе с поста главы НБУ, «Нацкорпус» повторно замуровывал размурованное. Никакого «случайного совпадения», все строго по сценарию. А как только заявление Гонтаревой прозвучало, партия Билецкого выступила с заявлением «Национальный Корпус vs Валерия Гонтарева: победа за правдой». «Мы, представители Национального корпуса, считаем это личной победой. Именно давление нашего движения на нечестного руководителя важнейшей финансовой структуры страны спровоцировало решительное желание Гонтаревой покинуть свой пост. Это единственный в истории Украины прецедент, когда одно из высших должностных лиц уходит в отставку по якобы собственному желанию».

Кровь по плану

Цель акции 10 апреля очевидна. В сознание украинцев вбивалась формула: борьба с российскими банками и отставка их покровительницы Гонтаревой - все это заслуга Билецкого и его «Нацкорпуса». Остальные депутаты, жестко критиковавшие Гонтареву за многие провалы в работе, в том числе и за пособничество российским банкам, теперь как бы и ни при чем - пиар-плоды пожинает тот, кто сумел организовать (а перед этим заблаговременно спланировать) эффектное шоу.

Но по сценарию для более громкого эффекта обязательно должна быть кровь. В Харькове акция «Нацкорпуса» против российских банков вылилась в стычки с силовиками. Нацполиция сообщила о том, что один полицейский с ожогами обоих глаз доставлен в больницу; в свою очередь «Нацкорпус» заявил об избиении его активистов силовиками.

Впрочем, «героями дня» стали активисты не только «Нацкорпуса», но и его союзников - «Правого сектора» и «Свободы». Напомним, что еще 16 марта эти три праворадикальные партии подписали манифест об объединении. 10 апреля в Одессе нашлись желающие отпраздновать годовщину освобождения города от захватчиков во время Второй мировой войны. «Нацкорпус», «Правый сектор» и «Свобода» дружно воспользовались возможностью «выступить против шабаша русского мира» и заодно вступить в стычку с силовиками. Эту акцию было запланировать еще легче, поскольку дата ее (в отличие от отставки Гонтаревой) была известна загодя. Опять задержаны активисты, и если конфликт обострится, это позволит праворадикалам продержать ситуацию в Одессе в напряжении до 2 мая - годовщины массовых столкновений в 2014 г., завершившихся трагедией в Доме профсоюзов.

Ввиду всех этих событий возникает вопрос о том, готова ли власть к тому, что готовится 2 мая в Одессе и 9 мая в Киеве и других городах. Поскольку это будут выходные дни, можно ожидать массовых скоплений народа. И проблему безопасности следует признать первостепенно важной.

Возможно, следует запретить на эти дни любые политические акции. Причем запрет должен исходить и от центральной власти, и от муниципалитетов. Но готовить к этому общественное мнение нужно уже сейчас.

Безопасность людей гораздо важнее желания отдельных партий попиариться путем массовых столкновений с политическими оппонентами и стычек с силовиками. Тем более что с 9 по 13 мая в Киеве речь будет идти о безопасности не только киевлян, но и тысяч гостей конкурса «Евровидение».