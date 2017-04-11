Финансовые новости
- |
- 11.04.17
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Кабмин инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с октября
11:53 11.04.2017 |
Кабинет Министров инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с 1 октября текущего года.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини.
"Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - сказал он.
Премьер подытожил, что планируется также повысить пенсию 9 млн пенсионерам.
"Единственное что нам нужно - это поддержка украинского парламента", - подчеркнул премьер-министр.
Он заверил, что пенсионная реформа будет проведена до завершения текущей сессии Верховной Рады.
Как сообщали Українські Новини, в апреле 2016 года Кабинет Министров заявил, что инициирует отмену налогообложения пенсий с 1 мая 2016 года.
В июле 2011 года парламент в ходе пенсионной реформы ввел повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет с ежегодным его увеличением на 6 месяцев, начиная с 1 сентября.
Украина обязуется перед Международным валютным фондом (МВФ) принять пенсионное законодательство до конца апреля 2017 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с октября
|Банкиры сожалеют об отставке Гонтаревой и надеются на назначение независимого главы НБУ
|Дотационный кормилец. Кому выгодны экономические мифы о Донбассе
|Когда начнутся новые бои за Ясиноватский блокпост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Правительство России поддержало перенос выборов на годовщину аннексии Крыма
|Реформа "Нафтогаза" может потерпеть фиаско - ЕБРР
|Курс доллара на межбанке не среагировал на официальное заявление от Валерии Гонтаревой об отставке
|Решение Международного суда ООН по обеспечительным мерам в разбирательстве между РФ и Украиной будет объявлено 19 апреля
|Почему Путин уже не хочет видеть Тиллерсона в Москве
|Председатель ФГИ Билоус подал в отставку
|Кернел раскритиковал земельную реформу Гройсмана
Это интересно
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей
|Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
|Lenovo Blade: необычный гибрид планшета и ноутбука
|Мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель
|9 навыков, которые существенно улучшат ваше резюме
|Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+: кроссовер с динамикой спорткара
|Adidas представила новую модель кроссовок с распечатанной на 3D-принтере подошвой