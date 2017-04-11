Кабинет Министров инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с 1 октября текущего года.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини.

"Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - сказал он.

Премьер подытожил, что планируется также повысить пенсию 9 млн пенсионерам.

"Единственное что нам нужно - это поддержка украинского парламента", - подчеркнул премьер-министр.

Он заверил, что пенсионная реформа будет проведена до завершения текущей сессии Верховной Рады.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2016 года Кабинет Министров заявил, что инициирует отмену налогообложения пенсий с 1 мая 2016 года.

В июле 2011 года парламент в ходе пенсионной реформы ввел повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет с ежегодным его увеличением на 6 месяцев, начиная с 1 сентября.

Украина обязуется перед Международным валютным фондом (МВФ) принять пенсионное законодательство до конца апреля 2017 года.