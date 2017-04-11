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Когда начнутся новые бои за Ясиноватский блокпост
09:32 11.04.2017 |
Мы продолжаем отслеживать ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции. С началом новой недели активизировались бои почти по всей линии разграничения, однако Ясиноватский блокпост (сокращенно - ЯБП) всегда стоял на особом счету как у нас, так и у террористов.
Это и не удивительно, ведь он находится в центре условного треугольника между украинской Авдеевкой и подконтрольными террористам Ясиноватой и Донецком.
Ценен он тем, что именно там находится стратегически важная Ясиноватская развязка на трассе Донецк - Горловка. Контролируя это место, можно контролировать сообщение между тремя упомянутыми городами. Именно поэтому здесь и обустроили свой блокпост террористы - непосредственно под развязкой.
На этом фото 2015-го года Андрея Рымарука из проекта "Вернись живым" хорошо видно, насколько миниатюрным является данный плацдарм боевых действий.
Вместе с тем, данный плацдарм является очень важным, потому что в случае установления над ним контроля ВСУ, он не только будет блокировать передвижение боевиков между Донецком и Горловкой, но и открывает прямой путь украинской армии для окружения и освобождения Ясиноватой.
Напомним, что 29 декабря 2016 года в результате стремительной контратаки Вооруженные силы Украины уже отбивали у террористов этот блокпост. Однако впоследствии вынуждены были оставить его из-за того, что тогда он значительно выступал вперед (вглубь позиций боевиков) и удерживать его было не очень удобно.
Сейчас же ситуация несколько изменилась. С того времени ВСУ продвинулись вперед, отбили у террористов и закрепились на новых позициях в том районе, в частности на опорных пунктах "Алмаз-1" и "Алмаз-2", а также закрепились на Донецкой фильтровальной станции. Были также неоднократные попытки отвоевать обратно и ЯБП, однако повторным успехом они пока не увенчались.
Сейчас на этом участке фронта наблюдается некоторое затишье - по неофициальной информации последний раз здесь "гупало" вечером 9 апреля, а по официальной - вообще между 7-м и 8-м апреля, когда нарушение "режима тишины" зафиксировали даже наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).
Вместе с тем, из тех краев поступает информация, которая дает четко понять: это затишье перед бурей. В частности, есть информация от "Информационного сопротивления", которую традиционно обнародовал нардеп Дмитрий Тымчук.
"Фиксируется усиление и перегруппировка оккупантов в районе железнодорожных станций Ясиноватая-2 и Донецк-Северный, северных окраин Спартака и западных окраин поселка Каштановые. Два взвода пехоты уплотнили боевые порядки противника под Агро-Нефтью (всего около 50 человек, при нескольких СПГ и АГС, отмечалась также переброски на прицепе КамАЗом одной ЗУ-23-2). В районе на запад от Каштанового оккупанты окапывали 3 ед. дополнительно переброшенных БМП-2 и 1 ед. МТ-ЛБ (позиции замаскированы в лесных насаждениях, судя по всему, - тактический резерв). В район Спартака прибыла новая мобильная огневая группа противника - 1 Урал с ЗУ-23-2 и 1 КамАЗ с 82-мм автоматическим минометом "Василек" (огонь ведется из района Спартака, позиции "отстоя" группы - на юг от данного н.п.)", - написал он на своей странице в Facebook.
Как видим, террористы существенно укрепляют это направление - очевидно боятся прорыва ВСУ. Оно и понятно: если украинские войска возьмут Ясиноватский блок-пост, то это не только позволит отрезать Донецк с севера, но и сместит акцент боевых действий с украинской территории (Авдеевка) на сепаратистскую (Ясиноватая). Не говоря уже о том, что любая угроза Донецку означает угрозу всей так называемой "народной республике".
Если украинской армии удастся выбить террористов с ЯБП, то линию фронта будет автоматически отодвинута на восток до Каштанового (западный пригород Ясиноватой) и боевые действия развернутся за высоту "247.2", с которой простреливается уже непосредственно сама Ясиноватая.
Хотя, не исключен также вариант, по которому боевики сами готовятся к наступлению - или через "Промку" на Авдеевку, или южнее - отвоевывать "Алмазы".
Очевидно, что все эти, а также другие варианты просчитывает украинское командование, поэтому о чем бы там ни было договорено в Минске или где-нибудь еще, а очень скоро нас ожидают новые ожесточенные бои за Ясиноватский блокпост.
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