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Топливно-энергетический комплекс
Трамп и Мэй договорились убедить Путина отказаться от поддержки Асада
08:33 11.04.2017 |
Президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй по телефону обсудили позицию России по Сирии. Политики сошлись во мнении, что сейчас есть возможность убедить Кремль в том, что союз с президентом Сирии Башаром Асадом "больше не в его стратегических интересах". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в понедельник, 10 апреля.
Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву может дать возможность добиться прогресса по Сирии, указано в тексте. Политики также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Иране, и усиление давления на КНДР.
Трамп также провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel). И Меркель, и Мэй выразили поддержку действиям Вашингтона в Сирии и отметили важность привлечения Асада к ответственности, сказано в сообщении Белого дома.
Белый дом заявляет о возможности новых ударов по Сирии
США не исключают, что могут снова принять меры военного характера в Сирии. Говоря о пострадавших от отравления газом и от кассетных бомб людях, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил: "Если мы снова увидим подобные действия, то не исключаем возможность дальнейших шагов".
В результате предполагаемой газовой атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб 4 апреля погибли более 80 человек, от отравления пострадали около 550 человек. В ночь на 7 апреля США выпустили 59 ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. Трамп тогда заявил, что именно с нее сирийские правительственные войска совершили 4 апреля газовую атаку.
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