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Правительство России поддержало перенос выборов на годовщину аннексии Крыма
08:02 11.04.2017 |
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, предлагающий перенести дату выборов президента России и отменить открепительные удостоверения. У правительства нет замечаний к поправкам, следует из отзывов, с которыми ознакомилась Би-би-си.
В поправках, внесенных в Госдуму в начале марта сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, предлагается перенести президентские выборы на неделю - с 11 марта на 18 марта. Таким образом, выборы главы государства совпадут с годовщиной аннексии Крыма.
Кроме того, сенаторы предложили отменить использование на выборах открепительных удостоверений, расширить возможности наблюдателей и журналистов, разрешить видеонаблюдение за выборами.
Перенос выборов поддержала председатель ЦИК Элла Памфилова и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сенатор Клишас на вопрос корреспондента Би-би-си, подразумевалось ли при разработке законопроекта, что президентские выборы совпадут с празднованием годовщины аннексии Крыма, ответил отрицательно.
"Мы думали о том, что дата [11 марта] приходится на рабочий день из-за переноса праздников. А перенести выборы на более ранний срок - это будет слишком рано", - сказал Клишас.
Эксперты и депутаты оппозиционных фракций отмечали, что перенос выборов связан с желанием повысить явку.
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