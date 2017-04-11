По итогам торгов 10 апреля курс доллара на межбанке снизился на 5 копеек и закрепился в рамках 26,89-26,92 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Экспортеры не стали меньше продавать валюты или что-то придерживать. Наоборот - активизировались: продали куда больше чем в предыдущий понедельник - объем долларовых торгов вырос с $161,38 млн. до $232,84 млн. (хотя не дотянул до пятничного уровня в $303,34 млн.).

Покупатели оказались не готовы к такому повороту, и избыток валюты пришлось выкупать Нацбанку: приобрел почти все - $25,70 млн. из предложенных ему $27,80 млн. при курсе отсечения 26,95 грн./$. Только его действия и сдерживали более существенный обвал курса доллара, который начался с самого утра.

«Рынок открылся на уровне 26,96-27,0 грн./$, но уже в скором времени, вслед за преобладающим предложением инвалюты, котировки начали свое снижение, достигнув к 11 часам 26,91-26,94 грн./$. Из-за дисбаланса между спросом и предложением Национальный банк объявил о проведении валютного аукциона по покупке доллара общим объемом до $50 млн. После него котировки установились у 26,91-26,95 грн./$, однако уже во второй половине дня снизились до 26,88-26,92 грн./$», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Банкиры увидели в этом отношение к текущим новостям.

«Как видно из динамики межбанковских торгов психологически на курс сегодняшнее заявление главы Национального банка не повлияло, что, к слову подтверждает эффективность монетарной политики, благодаря которой гривна реагирует на нерыночные потрясения в крайне редких случаях», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Были и более прозаичные объяснения активизации экспортеров.

«Кому-то нужно было совершить обязательную продажу валюты, кому-то - просто требовалась гривна. Похоже, компании уже освоили выплаты по НДС, которые Госказначейство делало неделю назад. Им снова недостает гривни. Сегодня в равной степени активно продавали валюту как металлурги, так и агропредприятия», - сказал Юрий Гриненко.

Кстати, финансисты более всего выделяли именно продавцов доллара: УкрСиббанк, ПУМБ, Приватбанк, Альфа Банк, Креди Агриколь Банк. И не могли выделить крупных покупателей валюты кроме Нацбанка.

На завтра финансисты также дают положительные для гривни прогнозы.

«Скорее всего, 11 апреля межбанк будет стартовать в рамках 26,85-26,95 грн./$, думаю, предложение не будет заметно сокращаться», - сказал Гриненко.

Положительно настроен и Олег Куринной, который ждет, что курсы валют во вторник будут находиться в рамках 26,90-27,0 грн./$.

«Сегодняшний же рост предложения вызван исключительно сезонными благоприятными для гривны факторами: началом активного бизнес-сезона у металлопроизводителей, все еще продолжающимися полевыми работами у аграриев, под проведение которых (закупку необходимых расходных материалов) фермеры продают валюту, а также окончанием отопительного сезона и соответствующим сокращением спроса», - заметил он.

На наличном рынке финансисты не ждут заметных курсовых колебаний.

Средняя цена продажи доллара в банковских обменниках сегодня сохранилась в рамках 27,05-27,10 грн./$. В то время как минимальный ценник просел на 1 копейку и зафиксировался в рамках 26,90 грн./$. А максимальный упал с 27,20 грн./$ до 27,30 грн./$.

Выкупали же доллар у людей в рамках 26,60-26,87 грн./$ (коридор сократился на 15 копеек).

На черном рынке курс доллара 10 апреля провалился с 26,84-26,91 грн./$ до 26,81-26,87 грн./$.