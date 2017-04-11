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Топливно-энергетический комплекс
Решение Международного суда ООН по обеспечительным мерам в разбирательстве между РФ и Украиной будет объявлено 19 апреля
20:37 10.04.2017 |
Международный суд ООН 19 апреля огласит решение по обеспечительным мерам в тяжбе между Россией и Украиной.
Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте инстанции.
Заседание пройдет в Гааге. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).
Международный суд ООН в Гааге приступил 6 марта к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.
Украинская сторона настаивает, что РФ должна нести ответственность за нарушение конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск был подан ранее в 2017 году и касается событий на востоке Украины, в частности, крушения малазийского "Боинга", и в Крыму.
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