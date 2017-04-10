Председатель Фонда государственного имущества Игорь Билоус подал в отставку.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины.

Я отдал три года жизни, работая на государственной службе, почти два из них - в Фонде. Это были нелегкие годы, но я благодарен за возможность служить своей стране в самые сложные времена. Спасибо всем, кто работал рядом", - написал он.

По словам Билоуса, после увольнения он намерен некоторое время провести с семьей, а после этого вернуться к инвестиционно-банковской деятельности.

Как сообщали Українські Новини, ранее председатель депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявил, что Билоус решил подать в отставку.