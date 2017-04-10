Артем Куюн, аналитик "Консалтинговой группы А-95", ZN.UA

31 марта 2017 г. Федеральная таможенная служба РФ остановила экспорт сжиженного газа в Украину. Происходит это не впервые, и, как и раньше, ни поставщики, ни покупатели не берутся прогнозировать продолжительность этой паузы. Остановка мощнейшего канала поставок, обеспечивающего более 50% украинского рынка, вызвала рост цен в оптовом сегменте и, вероятно, вскоре достигнет автозаправочных станций. Между тем рецидив проблем с российским газом вновь заставил трейдеров вернуться к изучению альтернативных путей снабжения.

С 2008-го по 2016 г. потребление автогаза в Украине выросло вдвое. Только за прошлый год рынок вырос на треть. Краткий анализ этой динамики показывает интересную особенность - почти весь прирост в 2016 г. пришелся на поставки из РФ. Так, по итогам прошлого года, мы потребили 780 тыс. т российского сжиженного газа, или 54% от общего объема. Еще 16% пришлось на Беларусь, железно завязанную на российское сырье. Любой сбой в работе такого канала не проходит незаметно.

Не стал исключением и апрельский случай. Сотни вагонов, независимо от производителя СУГ ("Лукойл", "Роснефть", "Сибур" и т.д.), стоят на приграничных сортировочных станциях в ожидании разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному надзору (ФСТЭК).

Ситуация осложняется тем, что за неделю простоя так и не прояснилось, какие именно документы нужны для получения разрешения ФСТЭК, мониторящей назначение экспортируемых из РФ товаров. В сентябре 2016 г., например, ФСТЭК внезапно озаботилась поставками в Украину дизельного топлива, используемого, среди прочего, и для военных целей.

"На всякий случай собираем документы о своих контрагентах, которые ФСТЭК требовала в 2016 г., но в службе сами не знают, что конкретно нужно предоставить. Ждем инструкций", - говорит источник в крупной трейдинговой компании.

Неожиданность требований обусловлена тем, что закон, согласно которому для экспорта СУГ нужно разрешение ФСТЭК, датирован 2005 г. До этого о требовании вспоминали лишь эпизодически. Трейдеры отмечают, что получение разрешения ФСТЭК может занять от двух недель до двух месяцев.

Среди истинных причин новых проблем источники в Москве и Киеве указывают на желание российских властей сделать поставки столь востребованного ресурса в Украину более системными. Очевидно, речь идет о создании некоего монопольного оператора, который будет координировать российский экспорт пропан-бутана. На слуху, в частности, снова появилось имя Сергея Курченко, который ныне входит в ближайшее окружение российского вице-премьера Дмитрия Козака, весьма влиятельного персонажа, курирующего в частности Донбасс.

"Курченко вызвался помочь с обеспечением дальнейшей работы национализированных предприятий Донбасса, взяв на себя, в частности, риски по возможным санкциям против российских металлургов. Среди прочего, видимо, попросил возглавить хорошо знакомое направление поставок сжиженного газа", - говорит на условиях конфиденциальности один из крупных трейдеров. Разумеется, получить официальное подтверждение этой версии невозможно.

Вынужденная альтернатива

Недельная задержка импорта из РФ уже основательно подстегнула цены. За несколько дней прайсы оптовиков выросли на 15%, до 19 400 грн/т.

Рост цены внутри страны вновь повысил интерес к альтернативным направлениям поставок. Первые шаги по диверсификации были сделаны в 2016 г. Тогда, напомню, это также произошло не от хорошей жизни: в Сибири вышел из строя крупный завод-производитель компании "Лукойл", что вызвало резкий скачок спроса и цен на сжиженный газ. Это открыло шлюз для поставок из Литвы, Венгрии, Румынии и даже из Нидерландов и Швеции.

Была протоптана и морская дорожка. Через Черноморск зашло 15 тыс. т газа, тогда сыгравших важную роль на дефицитном рынке. Впрочем, проект такой желаемой диверсификации получил удар от таможенников и СБУ, которые досматривали отдельные партии "морского" газа три месяца.

При первых новостях о трудностях в РФ в марте 2017 г., у большинства трейдеров на столе уже лежали расчеты экономики поставок с альтернативных направлений.

По словам директора "Газтрон-Украина" Владислава Колодяжного (компания в 2016 г. импортировала газ с моря), сегодняшняя цена в Украине позволяет поставку танкеров: "Текущая цена возможных морских поставок через порт Черноморск составляет 450-460 долл. С учетом затрат на транспортировку и хранение это будет 19500 грн/т, что соответствует текущим внутренним ценам".

Немного дороже - 470-480 долл./т - сегодня ресурс на западной границе, говорит директор трейдинговой компании "УкрОйл" Юрий Остапчук. "В Польше в последнее время наблюдается восходящий ценовой тренд, поэтому она будет закладывать его и при поставке в Украину, однако это уже приемлемый уровень", - подчеркивает трейдер, отмечая, что литовский ресурс пока предлагается по непроходной цене.

Импортеры отмечают, что свежие воспоминания о длительных простоях под растаможкой заставляют их перестраховываться и дольше выжидать момент. Особенно если речь идет о морских поставках.

По подсчетам трейдеров, поставка газа из альтернативных источников для конечного потребителя будет означать рост цен на АГЗС до 12,3-12,5 грн/л (на начало апреля средняя цена в крупных сетях составляла 10,8 грн/л).

Больно, но полезно

Трейдеры говорят, что каждое обострение укрепляет надежность альтернативных источников: покупатели и продавцы обрастают контактами, развивается транспортное сообщение, решаются инфраструктурные вопросы, закаляется партнерство. Да и объемы многое решают: одни условия поставщики предъявят для эпизодических покупателей, совершенно другие кондиции сделки, в том числе и цена, будут для постоянного потока.

Говоря об удачных примерах диверсификации, первой на себя обращает внимание Польша. Когда на рынке Украины в июне 2016 г. был пожар в связи с остановкой упомянутого Локосовского ГПЗ, в Польше, которая также запитана на тот же российский ресурс, цена поднялась не так быстро и не так высоко. В итоге цена газа в более удаленной от РФ Польше оказалась значительно ниже, чем в ближней Украине.

Залог спокойствия поляков - арбитражные поставки через север. Как только российские партнеры решают приподнять цены, в порт Гданьск начинает идти поток газа из региона АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен), и стоимость возвращается к рыночной.

Сегодня Украина имеет аналогичные логистические решения: и Польша, и Балтия, и страны региона Черного моря, и морские поставки могут быть мощным источником арбитражного ресурса, который будет сглаживать колебания цен в критические периоды.