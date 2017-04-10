Как показывает практика, крупные спонсоры - это не залог успеха для политпроекта. Впрочем, пока что, кроме денег бывшему губернатору Донетчины особенно-то и нечем похвастаться...

Слухи о том, что нардеп, экс-глава Донецкой ОГА Сергей Тарута, планирует создавать собственную политическую партию появились еще в 2015 году. Впрочем, в течение длительного времени бывший совладелец "Индустриального союза Донбасса" не давал никаких комментариев по этому поводу. В конце концов, вчера Тарута публично заявил о создании собственной партии. Правда, по его словам, партия будет "прежде всего идеологической и не будет "проектом Таруты".

Довольно странно слышать о идеологическом проекте от мультимиллионера. Несмотря на это, Тарута настаивает на том, что его партия будет иметь консервативное направление. "Она будет построена на идеологических принципах консерватизма - это республиканская партия с главной ценностью - человек... Республиканская идеология базируется на повышенной обороноспособности, увеличении расходов на защиту, позволяет носить оружие... она рассчитана на развитие среднего класса населения", - заявляет Тарута. Честно говоря, объяснение нардепа не сильно пролило свет на то, на что именно будет ориентироваться его проект. Тем более, что Тарута не захотел даже обнародовать его название. Как и то, кто будет финансировать это недешевое удовольствие...

Впрочем, определенная информация для размышлений появилась еще два месяца назад, когда СМИ написали о том, что вместе с Тарутой новую политическую партию планируют запускать основатель ТМ "Моршинская", бывший губернатор Львовской области Николай Кмить и председатель правления аграрной корпорации "Сварог Вест Груп" Андрей Гордийчук. Последний, кстати, еще до конца прошлого года принимал участие в "Аграрной партии Украины", но якобы поссорился с руководством АПУ.

Если верить информации из Интернета, партия бывшего губернатора Донетчины получила название "Основа" и была зарегистрирована еще 10 февраля текущего года. Председателем зарегистрированной политической силы является Андрей Николаенко, который известен тем, что зимой 2014 года, в разгар Майдана, тогдашний президент Виктор Янукович назначил его председателем Кировоградской областной государственной администрации. На тот момент он запомнился критикой Евромайдана и пугал жителей Кропивницкого (быв. Кировоград) тем, что "радикалы из других областей" планируют штурм ОГА.

Интересно и то, что Николаенко в 6 созыве Верховной Рады был помощником-консультантом нардепа от Партии регионов Сергея Ларина, который позже стал губернатором Кировоградской области, а потом дорос до заместителя главы Администрации президента Януковича. Впрочем, после победы Революции Достоинства Николаенко хоть и был уволен, но быстро оказался в кресле первого заместителя председателя Донецкой ОГА Сергея Таруты, с которым и уволился в сентябре 2014 года.

Судя по заявлению Таруты о консервативной идеологии его партии, можно ожидать "закос" под патриотизм. Впрочем, зная риторику Таруты, можно также ожидать, что его партия оседлает тему Донбасса. Тем более, что фронтмен новой партии уже публично озвучивал латентно "ватные" планы относительно урегулирования вопроса ОРДЛО, заявляя о необходимости возврата к власти созыва Донецкого и Луганского облсовета образца 2010 года.

Поэтому можно ожидать, что сейчас Тарута начнет разгонять новую медиа-волну под названием "Основа - это украинский Донбасс!" Понятно, что кроме шума никакого реального выхлопа не будет. Но для того, чтобы пошатать ситуацию, этого будет вполне достаточно...