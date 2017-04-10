Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила свое решение об установлении с 1 апреля для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность (так называемую, абонплату за пользование газовой инфраструктурой).

Соответствующее решение было принято на заседании в понедельник, передают Українські Новини.

"Мы сегодня должны принять решение о том, чтоб отменить это решение (об абонплате), провести дополнительные консультации, обеспечить, чтоб не для одного украинца не было никакого повышения в результате этого решения. Мы хотим всем сообщить, что наше решение принималось в соответствии с законодательством, прозрачно и публично", - заявил председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

НКРЭКУ также отменила введение тарифов для "Укртрансгаза" для точек входа и выхода.

Комиссия также намерена провести дополнительные консультации с Кабинетом Министров в части распространения субсидий на услуги по транспортировке и распределению газа;

Ранее это решение планировалось отсрочить.

Как сообщали Українські Новини, 28 марта НКРЭКУ установила с 1 апреля для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.

Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.

Подобная абонплата на распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и порядка 80% от общего потребления по стране) в месяц будет составлять около 92 гривен.

В среднем, по информации НКРЭКУ, большинство потребителей (75%) после этого решения суммарно будут платить за газ на 4% меньше.

Увеличение суммарной платы за газ отразилось бы в первую очередь на потребителях, которые используют газ для приготовления пищи, но не имеют счетчика.

Утром 4 апреля Президент Петр Порошенко заявил, что действие постановлений НКРЭКУ о введении абонентской платы за подключение к газоснабжению должно быть приостановлено.