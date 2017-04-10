Глава Национального банка Валерия Гонтарева решила подать в отставку с 10 мая.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Я подала Президенту Украины официальное заявление об отставке с 10 мая текущего года", - сказала она.

Она добавила, что если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше, то готова уйти раньше.

Верховная Рада назначила Валерию Гонтареву главой Национального банка в июне 2014 года.

У Гонтаревой два высших образования, полученных в Киевском политехническом институте (1987 год) и Киевском национальном экономическом университете (1997 год, магистр экономики).

Гонтарева обладает более чем 17-летним опытом работы в финансовой и банковской сферах.

С 1993 по 1996 год она работала ведущим экономистом на Украинской межбанковской валютной бирже.

С 1996 года в течение 5 лет Гонтарева входила в правление банка "Сосьете Женераль Украина", где отвечала за работу банка на рынках капитала.

С января 2001 по декабрь 2007 года она занимала должность первого заместителя председателя правления и начальника управления финансовых рынков в ING Bank (Украина).

С декабря 2007 года является главой совета директоров группы компаний "Инвестиционный капитал Украина".

Гонтарева стала первой женщиной-главой Национального банка за всю историю Украины.

Как сообщали Українські Новини, согласно действующему законодательству глава Национального банка увольняется и назначается Верховной Радой по представлению Президента.