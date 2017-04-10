Финансовые новости
- |
- 10.04.17
- |
- 20:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"Режим тишины". Зачем террористы формируют "танковый кулак"
09:51 10.04.2017 |
За десять дней "режима тишины" Украина потеряла двух воинов, а количество обстрелов из тяжелого вооружения уменьшилась. Впрочем, радоваться этому не стоит.
Прекращение огня, "режим тишины", который воцарился в зоне АТО с 1-го апреля и был согласован еще 29-го марта на заседании Трехсторонней группы в Минске, полноценно не работает. Здесь нет ничего удивительного - за три годы войны эти "режимы тишины" неоднократно срывались террористами и характеризовались как прошлые, так и нынешний, преимущественно уменьшением количества обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения, информирует "ДС" со ссылкой на Depo.ua
Стоит привести небольшую статистику, чтобы понимать, какой стала война за девять полных дней "режима тишины". С 1-го по 10-е апреля ВСУ потеряли двоих воинов - они погибли 3-го апреля (в марте по неофициальным данным ВСУ потеряли 55 воинов). По официальным данным также за эти дни войны в "режиме тишины" имеем 35 раненых бойцов. Заметно снизилось количество обстрелов в первые дни перемирия. Если 31-го марта было зафиксировано 94 обстрелы, то 1-го апреля уже 37. За минувшие сутки всего было 44 обстрелы наших позиций. Стоит отметить, что по официальным данным боевики стали меньше использовать тяжелое вооружение - в первый день "режима тишины" наша сторона зафиксировала всего 3 случая. Наибольшее количество - 7 случаев, была зафиксирована на Донецком направлении, 3-го апреля.
Как и ранее, наиболее острой в зоне АТО ситуация в районе Авдеевки, Спартака, Донецкого аэропорта, Марьинки, Докучаевска (район Оленевки-Ясного) и на Приазовье. Враг обстрелял Авдеевку, 6-го апреля, регулярно ведутся бои в районе Широкино, где боевики, кроме минометов в бою подключают и бронетехнику. Прилетало и по Марьинке.
За минувшие сутки, например, в районе Новотроицкого враг бил со 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Защитников Водяного, Лебединского и Красногоровки обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Гнутово и Новогнатовки стрелял из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия прилетало по морским пехотинцам вблизи Широкино. Вооружения БМП боевики применили в районе Новогригорьевки, а из стрелкового обстреливали защитников Талаковки и Чермалика.
На Донецком направлении из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра враг бил по позициям вблизи Авдеевки и Шахты Бутовка.
Более спокойно на Луганском направлении, но также не без боевых действий. Из минометов 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши опорные пункты в районе Новозвановки. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам Троицкого, Крымского и Станицы Луганской, где во время "режима тишины" в очередной раз было сорвано разведения сторон.
Готовятся ли боевики к наступлению
Анализируя ситуацию, которая происходит на оккупированных территориях, стоит отметить информацию, которая зачастую царит в информационных ресурсах врага и соцсетях. Местные жители пишут об усилении армии "ДНР" в Донецке, строительство новых опорных пунктов в направлении Авдеевки и усиления позиций близ Ясиноватского блокпоста. На некоторых информационных ресурсах вообще появилась информация, что во время "перемирия" боевикам удалось отгрызть куски серой зоны. Если речь идет об участках вблизи Спартака и Докучаевска, то информация где-то может соответствовать действительности, хотя произошло это далеко не во время перемирия. Сегодня известно, что боевики продвинулись вперед южнее Докучаевска, от Стилы, Петровского и Новоласпы, в районе Викторовки.
Также в районе Спартака, где ведутся активные бои, пехота врага при поддержке танков немножко продвинулась вперед и заняла кусок серой зоны.
Использование танков боевиками вообще становится привычной картиной. В районе Авдеевки еще с боев конца января-начала февраля террористы обстреливают наши позиции танками, происходили также соответствующие учения на полигонах. Все свидетельствует о укрепление и формирование именно танкового кулаке, о чем писал и куратор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.
Известно, что командование "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНВ" инициировало изменения в организационно-штатной структуре своих соединений и частей. Так, танковые батальоны, входящие в состав частей этих армейских корпусов, переводятся из 3-х ротного на 4-х ротный состав, а в штат отдельных танковых батальонов также дополнительно введено по одному танку (заместитель командира батальона). После проведения этих мероприятий количество танков в составе боевых частей и подразделений 2-х армейских корпусов превысит 450 единиц против 380 состоянию на февраль - это без танков, находящихся на базах хранения в "Л-ДНР" и в учебных подразделениях. Также в составе 2-х армейских корпусов насчитывается около 900 единиц других ББМ, более 1000 единиц артиллерийских систем и около 400 единиц средств ПВО.
При этом танки, как мы уже писали, проходят регулярную обкатку на фронте. Активно используются под Авдіївкою, а также на Мариупольском направлении, где именно благодаря танку террористы в марте выбили наших морпехов из занятого ими опорника под Пікузами.
Впрочем, говорить о наступление террористов сегодня не стоит. По наблюдениям можно сказать, что российское командование пытается создать в анклавах более-менее боеспособные соединения, которые показали свою беспомощность в последних боях под Авдеевкой, где потеряли ряд позиций, включительно с "Алмазами", и под Пикузами, где наши морпехи существенно продвинулись вперед. И без привлечения российских военных любое наступление обречено на провал.
Скорее стоит говорить о том, что террористы готовятся к обороне. Под Дебальцево за последнее время были построены новые опорные пункты, сооружены огневые позиции и опорники в районе Горловки, Новоазовска и даже Ясиноватой. Там, где ожидалось наступление ВСУ.
Наша же армия сейчас удерживает собственные позиции и несмотря на шум в среде террористов по наступлению на Світлодарській дуге в направлении Дебальцево, который якобы должен состояться, говорить о нем рано. В частности и потому, что происходит ротация - 54-ю бригаду изменяет 53-я.
Что будет дальше
Ход войны зависит от встречи в нормандском формате или каких-то других диалогов. Сейчас ситуация складывается таким образом, что кроме войны за маленькие клочки серой зоны никаких других подвижек не будет. Все они смежные с большими потерями. Как враг так и наши воины достаточно прочно закрепились на позициях, что гарантирует тяжелые бои за каждый опорник и населенный пункт. С появлением зеленки заметно активизируются снайперы и штурмовые группы. Хотя, на определенных участках, как в районе Приазовья так и Авдеевки, уже давно созданы предпосылки для возобновления войны и началу летней кампании. Для ВСУ актуальным является вопрос Пикуз, высоты "Дерзкая" (или "Дерзкий" от названия кургана) и Ясиноватский блокпост. Боевиков же может интересовать продвижение в обход Мариуполя, отведение наших сил подальше от Докучаевска и операция под Авдеевкой. И активизация танков врага совсем не радует. Однако, она и не является критической.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кернел раскритиковал земельную реформу Гройсмана
|Рецидив проблем с российским автогазом вновь заставил трейдеров вернуться к изучению альтернативных путей снабжения
|С кем Тарута строит свою "консервативную" партию
|Почему я хочу сказать Валерии Гонтаревой "спасибо"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НКРЭКУ отменила свое решение о введении с апреля абонплаты за пользование газовой инфраструктурой
|Почему электроэнергетике нужен свой "безвиз"
|"Режим тишины". Зачем террористы формируют "танковый кулак"
|Тревожное перемирие. "Гибриды" готовят мобилизацию всех, кто еще не был в "ополчении"
|Во Всемирном банке назвали ключевые для украинской экономики реформы
|Лондон настаивает на новых санкциях в отношении Москвы
Это интересно
|Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+: кроссовер с динамикой спорткара
|Adidas представила новую модель кроссовок с распечатанной на 3D-принтере подошвой
|Смартфон Nubia Z17 Mini с SoC Snapdragon 653, 6 ГБ ОЗУ и двойной камерой оценён в 290 долларов
|Безос будет ежегодно продавать акции Amazon на $1 миллиард для финансирования космического проекта
|Запуск "бэушной" первой ступени обошелся SpaceX вполовину дешевле новой
|Apple извинилась за цилиндрический Mac Pro
|Что мы на самом деле имеем в виду, говоря "Я очень занят!"