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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Режим тишины". Зачем террористы формируют "танковый кулак"

09:51 10.04.2017 |

Политика

 Андрей КОВАЛЕНКО, Depo.ua

За десять дней "режима тишины" Украина потеряла двух воинов, а количество обстрелов из тяжелого вооружения уменьшилась. Впрочем, радоваться этому не стоит.

Прекращение огня, "режим тишины", который воцарился в зоне АТО с 1-го апреля и был согласован еще 29-го марта на заседании Трехсторонней группы в Минске, полноценно не работает. Здесь нет ничего удивительного - за три годы войны эти "режимы тишины" неоднократно срывались террористами и характеризовались как прошлые, так и нынешний, преимущественно уменьшением количества обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения, информирует "ДС" со ссылкой на Depo.ua

Стоит привести небольшую статистику, чтобы понимать, какой стала война за девять полных дней "режима тишины". С 1-го по 10-е апреля ВСУ потеряли двоих воинов - они погибли 3-го апреля (в марте по неофициальным данным ВСУ потеряли 55 воинов). По официальным данным также за эти дни войны в "режиме тишины" имеем 35 раненых бойцов. Заметно снизилось количество обстрелов в первые дни перемирия. Если 31-го марта было зафиксировано 94 обстрелы, то 1-го апреля уже 37. За минувшие сутки всего было 44 обстрелы наших позиций. Стоит отметить, что по официальным данным боевики стали меньше использовать тяжелое вооружение - в первый день "режима тишины" наша сторона зафиксировала всего 3 случая. Наибольшее количество - 7 случаев, была зафиксирована на Донецком направлении, 3-го апреля.

Как и ранее, наиболее острой в зоне АТО ситуация в районе Авдеевки, Спартака, Донецкого аэропорта, Марьинки, Докучаевска (район Оленевки-Ясного) и на Приазовье. Враг обстрелял Авдеевку, 6-го апреля, регулярно ведутся бои в районе Широкино, где боевики, кроме минометов в бою подключают и бронетехнику. Прилетало и по Марьинке.

За минувшие сутки, например, в районе Новотроицкого враг бил со 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Защитников Водяного, Лебединского и Красногоровки обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Гнутово и Новогнатовки стрелял из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия прилетало по морским пехотинцам вблизи Широкино. Вооружения БМП боевики применили в районе Новогригорьевки, а из стрелкового обстреливали защитников Талаковки и Чермалика.

На Донецком направлении из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра враг бил по позициям вблизи Авдеевки и Шахты Бутовка.

Более спокойно на Луганском направлении, но также не без боевых действий. Из минометов 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши опорные пункты в районе Новозвановки. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам Троицкого, Крымского и Станицы Луганской, где во время "режима тишины" в очередной раз было сорвано разведения сторон.

Готовятся ли боевики к наступлению

Анализируя ситуацию, которая происходит на оккупированных территориях, стоит отметить информацию, которая зачастую царит в информационных ресурсах врага и соцсетях. Местные жители пишут об усилении армии "ДНР" в Донецке, строительство новых опорных пунктов в направлении Авдеевки и усиления позиций близ Ясиноватского блокпоста. На некоторых информационных ресурсах вообще появилась информация, что во время "перемирия" боевикам удалось отгрызть куски серой зоны. Если речь идет об участках вблизи Спартака и Докучаевска, то информация где-то может соответствовать действительности, хотя произошло это далеко не во время перемирия. Сегодня известно, что боевики продвинулись вперед южнее Докучаевска, от Стилы, Петровского и Новоласпы, в районе Викторовки.

"Режим тишины". Зачем террористы формируют "танковый кулак"

 

Также в районе Спартака, где ведутся активные бои, пехота врага при поддержке танков немножко продвинулась вперед и заняла кусок серой зоны.

Использование танков боевиками вообще становится привычной картиной. В районе Авдеевки еще с боев конца января-начала февраля террористы обстреливают наши позиции танками, происходили также соответствующие учения на полигонах. Все свидетельствует о укрепление и формирование именно танкового кулаке, о чем писал и куратор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Известно, что командование "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНВ" инициировало изменения в организационно-штатной структуре своих соединений и частей. Так, танковые батальоны, входящие в состав частей этих армейских корпусов, переводятся из 3-х ротного на 4-х ротный состав, а в штат отдельных танковых батальонов также дополнительно введено по одному танку (заместитель командира батальона). После проведения этих мероприятий количество танков в составе боевых частей и подразделений 2-х армейских корпусов превысит 450 единиц против 380 состоянию на февраль - это без танков, находящихся на базах хранения в "Л-ДНР" и в учебных подразделениях. Также в составе 2-х армейских корпусов насчитывается около 900 единиц других ББМ, более 1000 единиц артиллерийских систем и около 400 единиц средств ПВО.

При этом танки, как мы уже писали, проходят регулярную обкатку на фронте. Активно используются под Авдіївкою, а также на Мариупольском направлении, где именно благодаря танку террористы в марте выбили наших морпехов из занятого ими опорника под Пікузами.

Впрочем, говорить о наступление террористов сегодня не стоит. По наблюдениям можно сказать, что российское командование пытается создать в анклавах более-менее боеспособные соединения, которые показали свою беспомощность в последних боях под Авдеевкой, где потеряли ряд позиций, включительно с "Алмазами", и под Пикузами, где наши морпехи существенно продвинулись вперед. И без привлечения российских военных любое наступление обречено на провал.

Скорее стоит говорить о том, что террористы готовятся к обороне. Под Дебальцево за последнее время были построены новые опорные пункты, сооружены огневые позиции и опорники в районе Горловки, Новоазовска и даже Ясиноватой. Там, где ожидалось наступление ВСУ.

Наша же армия сейчас удерживает собственные позиции и несмотря на шум в среде террористов по наступлению на Світлодарській дуге в направлении Дебальцево, который якобы должен состояться, говорить о нем рано. В частности и потому, что происходит ротация - 54-ю бригаду изменяет 53-я.

Что будет дальше

Ход войны зависит от встречи в нормандском формате или каких-то других диалогов. Сейчас ситуация складывается таким образом, что кроме войны за маленькие клочки серой зоны никаких других подвижек не будет. Все они смежные с большими потерями. Как враг так и наши воины достаточно прочно закрепились на позициях, что гарантирует тяжелые бои за каждый опорник и населенный пункт. С появлением зеленки заметно активизируются снайперы и штурмовые группы. Хотя, на определенных участках, как в районе Приазовья так и Авдеевки, уже давно созданы предпосылки для возобновления войны и началу летней кампании. Для ВСУ актуальным является вопрос Пикуз, высоты "Дерзкая" (или "Дерзкий" от названия кургана) и Ясиноватский блокпост. Боевиков же может интересовать продвижение в обход Мариуполя, отведение наших сил подальше от Докучаевска и операция под Авдеевкой. И активизация танков врага совсем не радует. Однако, она и не является критической.
 

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14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

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