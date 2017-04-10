Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

За неделю до празднования всеми христианами Пасхального воскресенья на линии противостояния на Донбассе сохраняется относительное выполнение объявленного перемирия.

Хотя за 7-8 апреля и зарегистрировано 102 боестолкновения (43 и 59 соответственно), однако артиллерия и минометы калибра 120-мм применяются крайне редко. О чем свидетельствуют потери с нашей стороны - 9 раненных, погибших нет. Однако война по-прежнему продолжает собирать свою кровавую жатву - 7 апреля не выходя из комы умер в госпитале Днепра Юрий Безъязычный из 59-й бригады. Он был ранен в бою несколько месяцев назад.

По-прежнему в эти дни очень горячо на приморском направлении, где противник открывал беспокоящий огонь по всей линии - от Широкино до Еленовки. Снова досталось Чермалыку, Широкино, Гнутово и Талаковке.

Направление север Донецка - Авдеевка подвергается постоянным обстрелам прежде всего из-за того, что линия фронта тут изменилась не в нашу сторону и боевики в полной мере получили возможность использовать стрелковое вооружение.

Очень непростая ситуация сложилась в районе Горловки, где противник под прикрытием перемирия продолжает постоянные попытки вытеснить наши подразделения в районе Верхнеторецкого.

По-прежнему относительная тишина на луганском направлении - за два дня отмечены только перестрелки из стрелкового оружия в районах Крымского и Станицы Луганской.

Однако в целом оперативную паузу обе стороны продолжают использовать для укрепления своих позиций и ротации подразделений. Так, с нашей стороны из Новолуганского вышел батальон "Донбасс-Украина", который с помпой зашел туда в декабре 2016 г. Кто пришел ему на смену, пока неясно.

В Мариуполь прибыли прошедшие переподготовку крымские татары из батальона "Аскер". Напомним, что формирование было создано летом 2016-го Ленуром Ислямовым на волне энергетической блокады Крыма. Задачей добровольцев была помощь силовым структурам в блокировании поставок электроэнергии в оккупированный Крым. После конфликта с военными в феврале 2017 г. было принято решение о легализации "Аскера" в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты. И вот теперь они появились в районе Мариуполя, что сразу вызывало истерику штатного пропагандиста ДНР Басурина, который тут же нашел след "Исламского государства" в степях Приазовья.

Менее раскрученный российскими СМИ "официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник" Андрей Марочко вообще заявил, что на Луганщину со сторону ВСУ прибыли "группы снайперов, в большинстве случаев это женщины из Латвии, Литвы и Польши". Комментарии, как говорится, излишни.

Пользуясь относительным перемирием, на фронт в срочном порядке отправлены заводские бригады ремонтников, которые ударными темпами ремонтируют поврежденную в боях технику. Несколько сложнее с личным составом - недавно пришедшие на контракт еще проходят боевое слаживание и подготовку, поэтому сейчас командованию приходится прибегать к практике прикомандирования к фронтовым частям личного состава тыловиков.

А вот у боевиков ситуация с личным состав уже близка к катастрофической - некомплект в некоторых "частях" составляет до 70%. Социальные сети пестрят сообщениями о том, что "командование" всячески задерживает увольнение тех, у кого закончился контракт.

Поэтому вполне естественно, что история с "мобилизационными сборами" имеет свое продолжение. По информации от местных жителей, боевики ДНР не выпускают с оккупированной территории мужчин без справки от местного "военкомата", подтверждающей, что человек встал на "военный учет". Причем за выходные уже отмечены уже несколько случаев, когда на блокпостах боевиков мужчинам не позволили выехать в Украину.

В соцсетях также возникли некоторые личности, которые со ссылкой на руководство ДНР заявляют, что в ближайшие пару недель планируется частичная мобилизация мужчин до 45 лет. Причем интересно, что в первую очередь будут "призывать" мужчин, вернувшихся на территорию Донбасса в 2015-2016 гг. По этим же сведениям, считается, что именно они наиболее боеспособны, так как не принимали участие в боях лета - осени 2014 г., во-вторых, якобы "Захарченко и компания" считают, что "возвращенцы" должны "отдать долг родине" кровью.

Ирония состоит в том, что эти жители Донецкой области сбежали сначала от войны у себя, потом от "принудительной мобилизации в Нацгвардию" и вот теперь снова могут оказаться на войне. Правда, совершенно ясно, что мотивация у них будет находится на самом низком уровне и в значительной мере может только ослабить "армию ДНР", и так на сегодня представленной в большой мере "пятнадцатитысячниками", пришедшими в "армию" от безденежья и безработицы.

Насколько эти данные достоверны, увидим в ближайшее время - ведь по стандартам армии России первоначальная боевая подготовка должна продолжаться три месяца, а обострения россияне и их марионетки ждут на август. То есть мобилизация должна быть проведена до 1 мая.

В общем, ситуация постепенно накаляется, причем ни одна из сторон на сегодня уже не делает ставку на дипломатическое решение, больше надеясь на состояние своих вооруженных сил, которые являются единственным стабилизирующим фактором на линии противостояния. Не зря ведь и Тарута, и Аваков почти синхронно заговорили о деоккупации Донбасса...

