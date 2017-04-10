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Топливно-энергетический комплекс
США обсуждают новые санкции против Москвы за поддержку Асада
07:44 10.04.2017 |
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли не исключила ужесточения санкций против Москвы и Тегерана за поддержку режима президента Сирии Башара Асада. Об этом она заявила в воскресенье, 9 апреля в ток-шоу State of the Union телеканала CNN.
"Полагаю, мы обсудим этот вопрос. Уже начали обсуждать его. На данный момент ничего не исключается. Думаю, мы увидим мощное лидерство со стороны США и готовность к действию, когда в этом будет потребность", - подчеркнула она.
Хейли также уверена, что, отреагировав на химическую атаку в Сирии ракетным ударом, администрация Дональда Трампа послала важный сигнал Москве.
США не позволят России прикрывать режим Асада
"Все члены администрации были согласны, что это нужно было сделать. Необходимо было сказать Асаду: "Довольно, пора знать меру!" - заявила глава американской миссии во всемирной организации заявила в воскресенье, 9 апреля, в телепрограмме Meet The Press на телеканале NBC.
"Этим шагом (Вашингтон. - Ред.) дал знать России: "Мы больше не позволим вам прикрывать этот режим. Мы не позволим, чтобы подобные вещи происходили с невинными людьми", - добавила Хейли.
При этом постпред США назвала подход Вашингтона "умеренным", добавив, что Соединенные Штаты способны и на более радикальные меры.
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