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Рост цен производителей в марте ускорился до 3,5% - Госстат
19:11 07.04.2017 |
Цены в промышленности Украины в марте выросли на 3,5% после увеличения на 3,1% в феврале и снижения на 0,3% в январе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Госстат уточняет, что основной причиной стало подорожание за прошедший месяц металлических руд – на 10,8% и услуг по поставке электроэнергии и газа – на 8,7%.
В то же время ведомство указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) рост цен производителей по итогам марта замедлился до 38,3% с 38,9% по итогам февраля, так как в марте прошлого года цены увеличились на 4%.
По данным Госстата, по итогам первого квартала этого года, цены производителей Украины увеличились на 6,4%, тогда как инфляция составила 3,9%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в марте продукция подорожала на 4,3%, в частности, в добыче железных руд - на 12,0%, камня, песка и глины - на 2,5%, природного газа - на 0,2%. В то же время в добыче сырой нефти цены снизились на 6,4%.
Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 1,5%, в т.ч. в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 3,1%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 1,9%, химических веществ и химической продукции - на 1,8%, резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 1,7%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошел рост цен на 1,1%. При этом в производстве сахара продукция подорожала на 9,0%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 2,4%, молочных продуктов - на 1,9%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - на 0,9%, м мяса и мясных продуктов - на 0,6%, табачных изделий - на 0,5%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошел рост цен на 8,7%, в т.ч. на электроэнергию - на 9,4%, теплоэнергию - на 0,5%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года и 31,7% – по итогам 2014-го.
Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году.
Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2017 года, %
|март 2017 к феврал ю 2017
|март 2017 к декаб рю 2016
|март 2017 г. к марту 2016
|январь- март 2017 к январю- марту 2016
|Промышленность всего
|3,5
|6,4
|38,3
|38,0
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|4,3
|16,1
|94,7
|101,3
|Добыча каменного угля
|0,0
|6,4
|20,5
|27,5
|Добыча сырой нефти и природного газа
|-1,7
|7,0
|88,3
|108,4
|Добыча металлических руд
|10,8
|29,0
|142,6
|138,9
|Перерабатывающая промышленность
|1,5
|8,1
|27,5
|27,4
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|1,1
|4,4
|16,6
|16,6
|производство мяса и мясных продуктов
|0,6
|5,9
|18,6
|16,8
|производство молочных продуктов
|1,9
|7,1
|26,6
|27,1
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|2,4
|7,1
|12,8
|10,9
|производство сахара
|9,0
|12,6
|16,4
|8,0
|производство напитков
|0,1
|3,7
|13,6
|15,5
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|0,9
|2,3
|4,3
|4,4
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|1,3
|3,7
|5,2
|6,1
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|3,1
|14,1
|80,6
|87,4
|Производство химических веществ и химической продукции
|1,8
|15,1
|12,5
|9,3
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|0,3
|4,2
|9,0
|8,8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|1,7
|5,8
|12,2
|11,5
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|1,9
|13,0
|54,0
|53,7
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|0,3
|7,9
|11,2
|10,9
|Производство электронного оборудования
|0,5
|4,9
|8,5
|9,3
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|1,8
|5,6
|10,7
|9,9
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|-0,1
|7,5
|14,5
|13,0
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|8,7
|-3,3
|42,6
|39,5
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
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