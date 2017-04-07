Цены в промышленности Украины в марте выросли на 3,5% после увеличения на 3,1% в феврале и снижения на 0,3% в январе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Госстат уточняет, что основной причиной стало подорожание за прошедший месяц металлических руд – на 10,8% и услуг по поставке электроэнергии и газа – на 8,7%.

В то же время ведомство указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) рост цен производителей по итогам марта замедлился до 38,3% с 38,9% по итогам февраля, так как в марте прошлого года цены увеличились на 4%.

По данным Госстата, по итогам первого квартала этого года, цены производителей Украины увеличились на 6,4%, тогда как инфляция составила 3,9%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в марте продукция подорожала на 4,3%, в частности, в добыче железных руд - на 12,0%, камня, песка и глины - на 2,5%, природного газа - на 0,2%. В то же время в добыче сырой нефти цены снизились на 6,4%.

Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 1,5%, в т.ч. в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 3,1%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 1,9%, химических веществ и химической продукции - на 1,8%, резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 1,7%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошел рост цен на 1,1%. При этом в производстве сахара продукция подорожала на 9,0%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 2,4%, молочных продуктов - на 1,9%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - на 0,9%, м мяса и мясных продуктов - на 0,6%, табачных изделий - на 0,5%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошел рост цен на 8,7%, в т.ч. на электроэнергию - на 9,4%, теплоэнергию - на 0,5%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года и 31,7% – по итогам 2014-го.

Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году.



Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2017 года, %

март 2017 к феврал ю 2017 март 2017 к декаб рю 2016 март 2017 г. к марту 2016 январь- март 2017 к январю- марту 2016 Промышленность всего 3,5 6,4 38,3 38,0 Добывающая промышленность и разработка карьеров 4,3 16,1 94,7 101,3 Добыча каменного угля 0,0 6,4 20,5 27,5 Добыча сырой нефти и природного газа -1,7 7,0 88,3 108,4 Добыча металлических руд 10,8 29,0 142,6 138,9 Перерабатывающая промышленность 1,5 8,1 27,5 27,4 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 1,1 4,4 16,6 16,6 производство мяса и мясных продуктов 0,6 5,9 18,6 16,8 производство молочных продуктов 1,9 7,1 26,6 27,1 производство хлеба и хлебобулочных изделий 2,4 7,1 12,8 10,9 производство сахара 9,0 12,6 16,4 8,0 производство напитков 0,1 3,7 13,6 15,5 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 0,9 2,3 4,3 4,4 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 1,3 3,7 5,2 6,1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 3,1 14,1 80,6 87,4 Производство химических веществ и химической продукции 1,8 15,1 12,5 9,3 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 0,3 4,2 9,0 8,8 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 1,7 5,8 12,2 11,5 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 1,9 13,0 54,0 53,7 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 0,3 7,9 11,2 10,9 Производство электронного оборудования 0,5 4,9 8,5 9,3 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 1,8 5,6 10,7 9,9 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств -0,1 7,5 14,5 13,0 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 8,7 -3,3 42,6 39,5

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат