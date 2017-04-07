Финансовые новости
- |
- 07.04.17
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,8%, в годовом измерении до 15,1% – Госстат
18:41 07.04.2017 |
Инфляция в Украине в марте выросла до 1,8% по сравнению с 1% в феврале и 1,1% – в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.
Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен ускорился по итогам марта до 15,1% с 14,2% по итогам февраля, 12,6% – по итогам января и 12,4% – за 2016 год.
На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Фрукты, сахар, сыры, хлеб, кисломолочная продукция, мясо и мясопродукты, сметана, масло подорожали на 5,3-1,2%. В то же время существенно (на 7,3%) подешевели яйца.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, в т.ч. табачные изделия - на 2,2%, алкогольные напитки - на 0,8%.
Одежда и обувь подорожали на 10,5%, в том числе, обувь - на 10,7%, одежда - на 10,3%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,0% произошло главным образом за счет повышения тарифов на электроэнергию на 28,1%.
Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% вызвано в основном подорожанием проезда в железнодорожном транспорте на 3,4% и автодорожном на 2,2%.
В сфере связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 17,1% и мобильной связи на 4,7%.
Как сообщалось, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%.
Национальный банк Украины, первоначально также прогнозировавший ее на уровне 8%, в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.
"Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ 2 марта.
Индекс цен потребителей в марте 2017г, %
|март 2017 к февралю 2017
|март 2017 к декабрю 2016
|март 2017 г. к марту 2016
|январь-март 2017 к январю-марту 2016
|Индекс потребительских цен
|1,8
|3,9
|15,1
|13,9
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,1
|4,6
|7,2
|5,1
|Продукты питания
|1,2
|4,8
|7,4
|5,1
|Хлеб та хлебопродукты
|1,5
|4,5
|8,2
|7,5
|Хлеб
|2,0
|6,6
|12,6
|10,3
|Макаронные изделия
|1,1
|2,6
|4,4
|3,7
|Мясо и мясопродукты
|1,4
|4,5
|11,8
|8,8
|Рыба та рыбопродукты
|-0,1
|2,4
|2,1
|2,6
|Молоко
|0,2
|6,1
|25,9
|25,1
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|2,1
|7,5
|22,3
|21,0
|Яйца
|-7,3
|-24,6
|12,9
|-3,8
|Масло сливочное
|1,2
|6,6
|29,6
|29,5
|Масло подсолнечное
|0,5
|1,4
|7,6
|8,1
|Фрукты
|5,3
|13,2
|-2,0
|-6,6
|Овощи
|-0,2
|17,2
|-19,4
|-22,6
|Сахар
|3,6
|7,6
|6,2
|2,4
|Безалкогольные напитки
|0,7
|2,0
|4,4
|4,0
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,3
|4,3
|30,2
|28,9
|Одежда и обувь
|10,5
|2,8
|4,5
|4,9
|Одежда
|10,3
|3,0
|3,8
|4,3
|Обувь
|10,7
|2,6
|4,9
|5,2
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|5,0
|5,5
|49,5
|47,5
|Содержание и ремонт жилья
|0,4
|1,9
|7,2
|7,5
|Водоснабжение
|0,2
|0,5
|24,1
|25,2
|Канализация
|0,3
|0,7
|21,3
|22,3
|Содержание домов и придомовых территорий
|4,4
|9,7
|21,7
|17,6
|Электроэнергия
|28,1
|28,1
|63,7
|61,4
|Природный газ
|0,0
|0,0
|42,0
|42,0
|Горячая вода, отопление
|0,0
|0,3
|88,9
|88,7
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,1
|0,7
|2,8
|3,4
|Здравоохранение
|0,4
|1,8
|5,6
|6,3
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,2
|1,0
|3,2
|4,3
|Амбулаторные услуги
|1,1
|5,9
|13,4
|13,2
|Транспорт
|0,7
|5,5
|16,8
|16,3
|Топливо и масла
|0,0
|5,0
|26,3
|26,4
|Транспортные услуги
|2,1
|9,9
|14,4
|12,0
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|3,4
|3,6
|2,2
|2,7
|Пассажирский автодорожный транспорт
|2,2
|10,8
|16,2
|13,2
|Связь
|2,5
|3,4
|7,1
|5,3
|Отдых и культура
|0,8
|2,6
|3,2
|3,9
|Образование
|0,2
|1,7
|10,7
|11,4
|Рестораны та гостиницы
|0,9
|3,7
|11,7
|11,6
|Разные товары и услуги
|-0,4
|1,1
|5,9
|6,0
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в марте ускорился до 3,5% - Госстат
|Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,8%, в годовом измерении до 15,1% – Госстат
|Томагавк в спину. Что из себя представляла уничтоженная база Асада
|Заказное убийство молдавского экс-политика и бизнесмена Плахотнюка предотвратили правоохранители Украины и Молдовы – Аваков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Билоус уходит с должности главы Фонда госимущества - источник
|Украина планирует выйти на рынки внешних заимствований во 2 полугодии, - Данилюк
|Триггер перестройки. Почему Путин утонет в дешевой нефти
|Как крепостных "ДНР" "добровольно" на мобилизацию сгоняли
|Украина не снимет санкции с "дочек" российских банков по требованию МВФ
|США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии
|Девальвационные ожидания банкиров не оправдались - курс доллара на межбанке просел
Это интересно
|Что мы на самом деле имеем в виду, говоря "Я очень занят!"
|Apple запатентовала новый материал корпуса для iPhone, назвав его "жидкий металл"
|Audi и Porsche вместе разработают автомобили будущего
|Tesla опередила всех автопроизводителей США по рыночной стоимости
|Xiaomi MiPad 3: шестиядерный чип MediaTek и 36 дней автономной работы
|10 неожиданных вопросов, которые может задать стартапу венчурный инвестор
|Alcatel Flash: первый смартфон с двумя сдвоенными камерами