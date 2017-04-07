Инфляция в Украине в марте выросла до 1,8% по сравнению с 1% в феврале и 1,1% – в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен ускорился по итогам марта до 15,1% с 14,2% по итогам февраля, 12,6% – по итогам января и 12,4% – за 2016 год.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Фрукты, сахар, сыры, хлеб, кисломолочная продукция, мясо и мясопродукты, сметана, масло подорожали на 5,3-1,2%. В то же время существенно (на 7,3%) подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, в т.ч. табачные изделия - на 2,2%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Одежда и обувь подорожали на 10,5%, в том числе, обувь - на 10,7%, одежда - на 10,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,0% произошло главным образом за счет повышения тарифов на электроэнергию на 28,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% вызвано в основном подорожанием проезда в железнодорожном транспорте на 3,4% и автодорожном на 2,2%.

В сфере связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 17,1% и мобильной связи на 4,7%.

Как сообщалось, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%.

Национальный банк Украины, первоначально также прогнозировавший ее на уровне 8%, в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.

"Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ 2 марта.



Индекс цен потребителей в марте 2017г, %

март 2017 к февралю 2017 март 2017 к декабрю 2016 март 2017 г. к марту 2016 январь-март 2017 к январю-марту 2016 Индекс потребительских цен 1,8 3,9 15,1 13,9 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,1 4,6 7,2 5,1 Продукты питания 1,2 4,8 7,4 5,1 Хлеб та хлебопродукты 1,5 4,5 8,2 7,5 Хлеб 2,0 6,6 12,6 10,3 Макаронные изделия 1,1 2,6 4,4 3,7 Мясо и мясопродукты 1,4 4,5 11,8 8,8 Рыба та рыбопродукты -0,1 2,4 2,1 2,6 Молоко 0,2 6,1 25,9 25,1 Сыр и мягкий сыр (творог) 2,1 7,5 22,3 21,0 Яйца -7,3 -24,6 12,9 -3,8 Масло сливочное 1,2 6,6 29,6 29,5 Масло подсолнечное 0,5 1,4 7,6 8,1 Фрукты 5,3 13,2 -2,0 -6,6 Овощи -0,2 17,2 -19,4 -22,6 Сахар 3,6 7,6 6,2 2,4 Безалкогольные напитки 0,7 2,0 4,4 4,0 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,3 4,3 30,2 28,9 Одежда и обувь 10,5 2,8 4,5 4,9 Одежда 10,3 3,0 3,8 4,3 Обувь 10,7 2,6 4,9 5,2 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 5,0 5,5 49,5 47,5 Содержание и ремонт жилья 0,4 1,9 7,2 7,5 Водоснабжение 0,2 0,5 24,1 25,2 Канализация 0,3 0,7 21,3 22,3 Содержание домов и придомовых территорий 4,4 9,7 21,7 17,6 Электроэнергия 28,1 28,1 63,7 61,4 Природный газ 0,0 0,0 42,0 42,0 Горячая вода, отопление 0,0 0,3 88,9 88,7 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,1 0,7 2,8 3,4 Здравоохранение 0,4 1,8 5,6 6,3 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,2 1,0 3,2 4,3 Амбулаторные услуги 1,1 5,9 13,4 13,2 Транспорт 0,7 5,5 16,8 16,3 Топливо и масла 0,0 5,0 26,3 26,4 Транспортные услуги 2,1 9,9 14,4 12,0 Пассажирский железнодорожный транспорт 3,4 3,6 2,2 2,7 Пассажирский автодорожный транспорт 2,2 10,8 16,2 13,2 Связь 2,5 3,4 7,1 5,3 Отдых и культура 0,8 2,6 3,2 3,9 Образование 0,2 1,7 10,7 11,4 Рестораны та гостиницы 0,9 3,7 11,7 11,6 Разные товары и услуги -0,4 1,1 5,9 6,0

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат