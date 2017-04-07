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Топливно-энергетический комплекс
Украина планирует выйти на рынки внешних заимствований во 2 полугодии, - Данилюк
15:21 07.04.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина планирует выйти на рынки внешних заимствований во 2 полугодии.
Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передают Українські Новини.
"Я сейчас провожу встречи с инвесторами. Времени очень мало, а работы много", - сказал Данилюк.
Он не уточнил сумму возможного заимствования и другие условия.
"Мы лид-менеджера еще не выбирали. Пока рано об этом говорить", - добавил министр.
Данный выход на международные рынки Данилюк назвал необходимостью перехода со временем на самообеспечение без МВФ.
Как сообщали Українські Новини, в начале февраля министр Данилюк заявил, что Украина планирует выйти на рынки внешних заимствований в 2017 году с небольшой суммой.
25 января один из крупнейших операторов на масличном рынке холдинг "Кернел Групп" (Kernel Holding) разместил облигации на сумму 500 млн долларов со ставкой 8,75% и сроком обращения до 31 января 2022 года.
В свою очередь Национальный банк заявил о планах ряда аграрных компаний выйти на рынки внешних заимствований в 2017 году.
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