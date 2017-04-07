Вчера "по ту сторону поребрика" состоялось довольно нерядовое мероприятие: "первый в истории "ДНР" военно-полевой сбор резервистов", как его окрестили официальные "СМИ" террористов. Depo.ua попытался разобраться: что же произошло на самом деле и как все это проходило.

Сообщается, что данный "военно-полевой сбор резервистов "ДНР" собрал на общевойсковом полигоне вблизи города Чистяково (бывший Торез) по разным данным от 20 до 30 тысяч человек из всех городов так называемой "республики" и что это мероприятие стало первым такого масштаба в истории "ДНР".

Как удалось выяснить (учитывая криворукость исполнителей данного мероприятия, это было несложно), началось все с рассылки в разного рода места скопления мужского населения призывного возраста (учебные заведения, предприятия и тому подобное) телефонограмм недвусмысленного содержания.

Очевидно, фраза: "Неявка на сборы будет расцениваться, как дезертирство" должна была подчеркнуть добровольный характер данного мероприятия.

Собственно, официальные "СМИ" террористов так и написали: "Среди добровольцев были студенты, работники бюджетных организаций". Возраст участников составил от 18 до 55 лет. Однако по данным организаторов, были и люди старшего возраста. Видимо, тащили на полигон всех, кого смогли поймать.

После прибытия на место сбора, резервистов разделили на так называемые "роты и батальоны", которые возглавили действующие боевики "армии "ДНР". Они и направляли "добровольцев" к месту прибытия.

На самом же полигоне, по официальной информации, все происходило так:

"Резервисты отдали честь "главнокомандующему", а также единогласно выразили готовность стать на защиту "республики" в случае необходимости. Среди добровольцев были студенты, работники бюджетных организаций. Участие в сборах также принимали представительницы прекрасного пола - сотрудницы медицинских учреждений. Именно они, в случае эскалации конфликта должны пополнить штаты военных госпиталей.

Безопасность во время проведения мобилизационных сборов на полигоне "Торез" обеспечивали десятки сотрудников полиции, а также военнослужащие "армии "ДНР". Дежурство несли несколько машин "скорой помощи". Сотрудники "МЧС" для удобства резервистов установили палатки для обогрева. Организаторы сообщили, что подобные мероприятия будут проводиться в Республике и в дальнейшем".

Однако, если верить непосредственным участникам событий, то на самом деле все было примерно так:

Что касается выданных автоматов, то даже по официальной информации их выдали всего 150 штук (ага, на 20-30 тысяч "добровольцев"). Другим обещали довыдать в течение месяца, но, как мы понимаем, не выдадут.

К вечеру этого дня действительно всех распустили по домам.

Организаторы данного мероприятия, очевидно, гордятся собой. На выходе они получили вот этот видеоролик, который уже, видимо, полным ходом тиражируется RUнетом и под восхищенное цоканье языком пересматривается многомиллионной "армией" пророссийской и российской "ваты".





Но, как бы ни пыталась так называемая "власть" так называемой "ДНР" выдавать желаемое за действительное, а данное мероприятие вряд ли выйдет за рамки пиар-акции. Все же пафосные слова о том, что "это кадровый резерв "армии "ДНР" на случай возобновления масштабных боевых действий" обречены остаться не больше, чем словами.

Единственную опасность, которую для Украины может составить данное мероприятие - это введение Россией на Донбасс дополнительных 30 тысяч своих военнослужащих под видом "мобилизованного ополчения Донбасса". Но это уже тема отдельного разговора.

