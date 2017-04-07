Официальный Киев не будет отменять санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении банков с российским капиталом, несмотря на требование Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Решение СНБО (о введении санкций - прим. ТАСС) не будет отменено, несмотря на требование МВФ", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

Министр напомнил, что санкции касаются пяти российских банков. По его словам, требование МВФ ослабить санкции попало в меморандум об условиях получения очередного кредита в размере $1 млрд "в последний момент и последним пунктом".

Данилюк пояснил, что украинская власть вынуждена "пойти и на принятие санкций, и на условия МВФ, поскольку была атака на российские банки". "Это могло привести к полной дестабилизации банковской системы страны. Это негативный сигнал для внешнего инвестора и кредитора, - подчеркнул Данилюк. - Кредитор мог сказать, что у вас полная анархия, если каждый может заблокировать банковскую систему".