6 апреля курс доллара на межбанке завершилась в рамках 27,03-27,06 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Цену доллара пытались приподнять в течение дня, однако она рухнула уже к обеду, и зафиксировалась на нижней планке.

«Межбанковские торги в четверг открывались на уровнях 27,08-27,12 грн./$, после чего курс долго не мог определиться с дальнейшим направлением движения. Котировки поднимались к 27,12-27,15 грн./$, вслед за чем скорректировались к диапазону 27,11-27,13 грн./$, в котором немного задержались. Ближе к полудню на рынке начал вырисовываться излишек валюты, в связи с чем гривна начала укрепляться. На обед рынок уходил с уровнями 27,04-27,06 грн./$. Вторая половина торгового дня прошла без существенных курсовых движений. Финишировал межбанк уровнями 27,03-27,06 грн./$», - уточнил Верхградский.

А директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук добавил, что Национальный банк на торгах не появлялся. В этом не было необходимости.

Сегодня финансисты говорили сразу о двух тенденциях - увеличении валютных продаж и одновременном сокращении спроса на доллар.

«Небольшое увеличение объемов предложения на рынке вызвано нынешней активизацией экспортеров, которые в последние дни не торопились продавать валюту, получив возмещение по НДС», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«Снижение курса доллара, на наш взгляд, можно объяснить снижением спроса на валюту. Видимо, основная часть гривневой ликвидности, выделенной от возмещения НДС на покупку валюты, уже потрачена», - дополнил его Станислав Верхградский.

Повторенное заявление председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой о ее грядущей отставке не сказалось на настроениях на валютном рынке.

«Слухи на финансовом рынке никак не отразились на курсе, что, собственно, видно из сегодняшней динамики межбанковских торгов. Уже можно утверждать, что психологические факторы оказывают давление на курс в исключительных случаях, а влияние оказывают - сезонные и экономические», - подчеркнул Олег Куринной.

Что на самом деле влияло на расстановку сил на межбанке - это настроения на наличном рынке. Банкиры наловчились скупать доллар у людей и перепродавать его на безналичной площадке. Делали это и сегодня, хотя обещали, что постепенно свернут эту деятельность.

«6 апреля перелив валюты с наличного рынка на межбанк продолжился, однако более сдержанными темпами. В четверг наблюдалось сокращение курсового разрыва между наличным и безналичным рынками, в результате чего, учитывая расходы на наличную гривну, такие операции стали для банков менее привлекательными», - заверил Станислав Верхградский.

На завтра финансисты дают разные курсовые прогнозы. Если Олег Куринной рассчитывает на дальнейшее удешевление доллара - 26,95-27,05 грн./$, то Станислав Верхградский ждет его подорожания - до 27,0-27,10 грн./$.

При этом оба настроены на стабильность.

«В ближайшее время серьезных скачков мы не ожидаем», - заверил Куринной.

«В пятницу ожидаем сохранение текущей расстановки сил на межбанке. Вероятность участия Нацбанка в межбанковских торгах может возрасти», - считает Верхградский.

Ценники в кассах сегодня двигались вслед за межбанком.

«Наличный доллар с утра занял позицию по курсу 26,95-27,05 грн./$ со значительным преобладанием покупателей. Но, как только форекс показал снижение, все, кто держал доллар, старались продать, и курс отскочил к 26,94-27,01 грн./$. К вечеру наличный доллар и вовсе подешевел 26,92-26,98 грн./$», - рассказал Станислав Верхградский.

Завтра наличные курсы продолжат повторять движение безналичных торгов.