После того, как Северная Корея провела серию испытаний баллистических ракет, разработанных для прорыва противоракетной обороной США и их союзников в Тихом океане, спекуляции на тему возможного американского «обезглавливающего удара» по Северной Корее усилились. С помощью военного аналитика Сима Тэка из Stratfor (американская частная разведывательно-аналитическая компания) Business Insider выяснил подробности того, как такой удар будет, вероятно, развиваться, но, чтобы не смещать фокус статьи, мы опустили крупного игрока - Китай. Вот как Китай может ответить, если США нападут на Северную Корею.

У Китая есть интерес в сохранении северокорейского государства, но он недостаточно велик для начала Третьей мировой войны.

Китай может не поддерживать ядерные угрозы Северной Кореи в сторону США, Южной Кореи и Японии, или ее ужасное отношение к правам человека, но у Пекина действительно есть серьезная заинтересованность в предотвращении воссоединения на Корейском полуострове.

Однако близость Китая к Северной Корее означает, что США, вероятно, предупредят китайские вооруженные силы о нападении и вне зависимости от того, сделают они это за 30 минут или за 30 дней, Китай, вероятно, будет стремиться к предотвращению, а не срыву такой атаки.

Китай рассматривает объединенную Корею как угрозу.

Как говорит Тэк, «объединенная Корея потенциально очень сильная страна, имеющая общую границу с Китаем», с функционирующей демократией, быстро развивающимся техническим сектором и прозападной направленностью представляет собой «проблему, которой китайцы предпочли бы не иметь». В Южной Корее на постоянной основе размещены более 25 тыс. военнослужащих США, но никакие американские силы не пересекали 38-ю параллель в течение десятилетий. Китай хотел бы сохранить этот статус-кво.

Потому что без Северной Кореи Китай окажется незащищенным.

Для Китая северокорейское государство выступает в качестве «физического буфера против вооруженных сил США и их союзников», говорит Тэк. Если бы США могли разместить войска в Северной Корее, они были бы прямо на границе с Китаем, и тем самым могли лучше сдерживать Китай на пути его становления мировой державой. Тэк утверждает, что Пекин определенно будет «реагировать и пытаться предотвратить» действия американцев, которые могут привести к воссоединению Кореи, но предположение, что китайские сухопутные войска наводнят Северную Корею и будут бороться против Запада, «чрезвычайно маловероятно».

Открытая поддержка Северной Кореи против Запада будет политическим самоубийством для Китая.

Для Китая превращение в помощника режима Кима, международного изгоя, имеющего концентрационные лагеря и амбиции сбросить атомную бомбу на США, только чтобы защитить буферное государство, «буквально будет означать, что Китай участвует в Третьей мировой войне», сказал Тэк. Поэтому, хотя Китай, конечно, попытается смягчить падение Северной Кореи, крайне маловероятно, что он пойдет напрямую против Запада, как сделал во время Корейской войны.

Любой ответ Китая, вероятно, начнется с дипломатии.

В настоящее время у США в Тихом океане базируются авианосец, ядерные подводные лодки и истребители F-22 и F-35. Множество мощнейших оружейных систем США ежегодно отправляется в Тихий океан для ежегодных совместных американо-корейских учений Foal Eagle. Но, согласно Тэку, реальное обсуждение судьбы Северной Кореи происходит не между органами военного планирования, а на дипломатическом и политическом уровне.

Даже после десятилетий провальной дипломатии все еще есть надежда на мирное решение.

«Все еще можно использовать много дипломатических средств, прежде чем у США не останется иных вариантов, кроме военных, - считает Тэк. - Но если они решат пойти военным путем, это будет дорого. Такое дело не терпит легкомыслия». Хотя ни одна из сторон потенциального конфликта не обратится к применению силы, не исчерпав всех дипломатических средств, у каждой есть план первого хода. Согласно словам Тэка, если Китай подумает, что США готовятся выступить против Северной Кореи, он попытается прибегнуть к силовому давлению, чтобы заставить Пхеньян провести переговоры. В противном случае китайцы будут вынуждены иметь дело с последствиями в виде установленного Западом порядка в том образовании, которым в конечном счете станет повторно объединенная Корея.

«Китай может ввести войска в Северную Корею, чтобы воспрепятствовать этому», - сказал Тэк.

«Открытое присутствие китайских сил убедит США не входить на эту территорию, поскольку они рискуют вызвать больший конфликт сами». По аналогии с США, размещающими войска в Южной Корее или Польше, Китай может выдвинуть свои войска за пределы своей территории, чтобы удержать США от нанесения удара. Если китайские солдаты будут в Пхеньяне и вокруг основных объектов ядерной инфраструктуры Северной Кореи, США придется хорошо подумать, прежде чем бомбить эти стратегические цели.

Вполне вероятно, что Китай попытается спровоцировать «непогрешимого» правителя.

Даже Китай, страна, часто равнодушная к международному мнению, имеющая внутренние строгие запреты на свободу слова, не хотел бы становиться на защиту и поддерживать кровавый режим Кима. Китайские вооруженные силы в Северной Корее «будут в силах вызвать переворот или заставить Ким Чен Ына разоружиться», - считате Тэк. «Чтобы обеспечить дальнейшее существование Северной Кореи и ее соответствие китайским интересам. При этом она перестанет быть крупной мишенью для США», - добавил он. Это будет идеальным результатом для Китая и несомненно предотвратит прямой удар США.

Но даже если Китай потенциально спасет положение, его все еще могут воспринимать как плохого парня.

Китайские лидеры хотят избежать сильной, ориентированной на США Кореи по другую сторону своих границ. Они хотят предотвратить крупный поток беженцев из сокрушенного северокорейского государства. И они хотят сгладить ядерную напряженность Корейского полуострова. Но сделав это, они раскроют неприятную правду.

Американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в отказе помочь с Северной Кореей. Если Китай в одностороннем порядке превратит Северную Корею в безъядерную зону для предотвращения американского удара, это только подтвердит данное обвинение и вызовет вопросы о том, почему Китай позволил Северной Корее развивать и экспортировать опасные технологии и совершать чудовищные нарушения прав человека.

Так чем все кончится?

Китай заботит не спасение приблизительно 25 млн живущих под жестокой диктатурой в Северной Корее, а сохранение ее в качестве буферного государства. Китай, вероятно, будет стремиться установить альтернативное режиму Кима правительство, но такое, которое будет выступать против Запада и не станет сотрудничать с США. Согласно Тэку Китаю нужно северокорейское государство, которое скажет: «Мы выступаем против западных интересов и это наша земля». Если Китай не начнет действовать в ближайшее время, может стать слишком поздно.