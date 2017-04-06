Несмотря на официально объявленное "перемирие", ситуация на фронте остается очень сложной, а обстрелы не утихают ни на день.

По сообщению пресс-центра штаба АТО, интенсивность вражеских обстрелов за прошедшие сутки вновь возросла. Таким образом, всего в районе проведения АТО противник нарушил режим тишины 54 раза, из них 30 случаев пришлось на Мариупольское направление.

Вообще, на южных рубежах зоны АТО террористы обстреливали наши позиции по всей линии боевого столкновения , включая Марьинский район и район к западу от Докучаевска, с утра и до полуночи. Сообщается, что в Новотроицком оккупант применил снайперское оружие, а в Красногоровке и Богдановке обстреляли украинские рубежи обороны из минометов.

Однако, Вооруженные силы Украины также без дела не сидели. К примеру, 4 апреля, после 16 часов, наши военнослужащие предупредили передвижение вражеской ДРГ через линию фронта вблизи Марьинки. Заметив движение группы противника, которые противоречят договоренностям, наши военные открыли огонь в сторону врага. Сообщается, что после получасовой перестрелки вражеская ДРГ была обезврежена без потерь с нашей стороны.

Вообще, ситуацию на Мариупольском направлении достаточно четко описал волонтер Серж Марко в своем блоге.

"Когда перемещаешься по зоне ответственности морпехов, удивляешься сколько позиций уже оказались в тылу, которые еще так недавно были передовыми. Еще летом 2016-го Водяное не в полном объеме было под контролем. Сейчас Водяное - уже второй эшелон. Морпехи продвинулись вперед и заняли новые позиции и подобрались к передовым позициям боевиков", - написал Марко.

Он также рассказал, что в ответ на данную активность, Кремль бросил сюда взводы снайперов и множество разнообразного оружия: от стрелкового до тяжелого.

"Враг прижат в Коминтерново (Пикузы - ред.) и Саханке. Еще немного - и морпехи зайдут в Коминтерново. Черные береты, которые расположены в Широкино, могут сделать рывок на Безымянное, а пехота, которая находится выше в секторе, может закрыть горлышко в Докучаевске. И линия фронта обвалится", - пишет он.

По словам волонтера, выход морской пехоты на оперативный простор за Докучаевском и Саханкой ставит под вопрос само существование сектора, поскольку противнику не за что воевать. Ему будет проще отступить к Новоазовску, подальше от Мариуполя, избежав противостояния на неудобных для него рубежах.

Однако, понимает это и враг, причем на всех уровнях: от местной шестерки Захарченко, до конечного бенефициара войны на Донбассе Путина. Собственно, именно этим и вызвано постоянное напряжение на Мариупольском направлении, ВСУ понимают весь атакующий потенциал на данном направлении, а рашисты боятся потерять данный сектор, а вместе с ним и возможность держать в напряжении Мариуполь. Ведь можно хоть каждый день обстреливать ту же Авдеевку и это никогда не вызовет столько резонанса, сколько сама лишь угроза обстрелов административного центра Донецкой области.

Как известно, в отличие от остальных оккупированных территорий, Приазовье представляет собой голую степь с десятком населенных пунктов, включая мелкие села, поэтому при хорошо спланированной и удачно проведенной операции оно может быть освобождено относительно быстро. Выбив врага буквально из нескольких населенных пунктов можно будет освободить от оккупации нехилый кусок территории с соответствующими последствиями.

Во-первых, это снимет напряжение с Мариуполя, во-вторых, создаст дополнительное окружение сил "ДНР" с юга, а в-третьих, чисто с психологической точки зрения, положительно повлияет на настроения проукраинской части общества и надломит боевой дух боевиков, ведь карта АТО моментально существенно уменьшится.

Собственно, если бы Россия регулярно не подпитывала местных боевиков "гуманитарной помощью" в виде вооружения, бронетехники, боекомплектов и живой силы, то украинская морская пехота давно уже стояла бы на украино-российской границе, рассматривая в бинокль Таганрог.

Но вместо этого имеем то, что имеем. Пока данное направление зоны АТО будет представлять такую ценность для обеих сторон - на нем всегда будет горячее напряжение. А это значит, что украинской армии придется с боями освобождать землю приазовья, продвигаясь вперед буквально шаг за шагом.