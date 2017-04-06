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Европарламент поддержал предоставление "безвиза" ЕС для Украины - Порошенко
"Только что поступила новость о том, что 521 голос в Европейском парламенте "за" безвизовый режим с Украиной. Я поздравляю всех, кто к этому приложил максимум усилий! И я поздравляю тебя, украинский народ, я поздравляю тебя, Украина", - сообщил он в ходе 10-го Киевского форума по безопасности в четверг.
На заседании Европарламента в четверг днем 521 евродепутат проголосовал "за" предоставление безвизового режима ЕС для украинцев, 75 – "против", 36 – "воздержались".
Как сообщалось, на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии 28 февраля 2017 года было достигнуто согласие о запуске визовой либерализации для граждан Украины.
Триалог между Советом ЕС, ЕК и Европарламентом о предоставлении Украины безвизового режима завершился 1 марта этого года.
Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) 2 марта подтвердил решение, достигнутое в рамках триалога.
Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) 9 марта утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.
Таким образом, для завершения процесса либерализации визового режима понадобится еще несколько процедурных моментов, в частности, утверждения Советом ЕС. После этого документ должен быть подписан президентом Европарламента, представителем председательствующей в ЕС страны и опубликован в официальном журнале ЕС.
Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.
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