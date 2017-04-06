Депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали предоставление Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины, сообщил президент Петр Порошенко.

"Только что поступила новость о том, что 521 голос в Европейском парламенте "за" безвизовый режим с Украиной. Я поздравляю всех, кто к этому приложил максимум усилий! И я поздравляю тебя, украинский народ, я поздравляю тебя, Украина", - сообщил он в ходе 10-го Киевского форума по безопасности в четверг.

На заседании Европарламента в четверг днем 521 евродепутат проголосовал "за" предоставление безвизового режима ЕС для украинцев, 75 – "против", 36 – "воздержались".

Как сообщалось, на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии 28 февраля 2017 года было достигнуто согласие о запуске визовой либерализации для граждан Украины.

Триалог между Советом ЕС, ЕК и Европарламентом о предоставлении Украины безвизового режима завершился 1 марта этого года.

Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) 2 марта подтвердил решение, достигнутое в рамках триалога.

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) 9 марта утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

Таким образом, для завершения процесса либерализации визового режима понадобится еще несколько процедурных моментов, в частности, утверждения Советом ЕС. После этого документ должен быть подписан президентом Европарламента, представителем председательствующей в ЕС страны и опубликован в официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.