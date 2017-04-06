В Верховной Раде восьмого созыва 423 народных депутата. У каждого из парламентариев разный политический вес и партийные обязанности. Задача одних - быть лицом партии на различных эфирах, других - заниматься прикладным законотворчеством, третьих - финансировать работу первых и вторых.

Отдельная прослойка народных избранников получила неформальное звание "серых кардиналов". Как правило, это непубличные персоны, которые редко дают интервью или появляются в эфире центральных телеканалов. Но их роль в украинской политике нельзя недооценивать. Они могут собрать нужное количество голосов в парламенте для принятия лоббистского законопроекта, донести нужную информацию до первых лиц государства, выступить коммуникаторами между властью, депутатскими фракциями и крупным капиталом.



LIGA.net выбрала десять нардепов из разных политических сил, которые, по нашему мнению, отвечают этим характеристикам. В списке оказались Игорь Кононенко, Сергей Березенко, Александр Грановский (все - БПП), Андрей Иванчук, Игорь Котвицкий, Сергей Пашинский (все - Народный фронт), Сергей Левочкин (Оппозиционный блок), Ярослав Москаленко (Воля народа), Евгений Геллер и Виталий Хомутынник (оба - Відрождення).

Сколько они зарабатывают и что могут себе позволить? Никто из участников нашего рейтинга в прошлом году не покупал новых объектов недвижимости, лишь единицы обновили свой автопарк, преимущественно за счет автомобилей премиум-класса Mercedes.

У большинства народных избранников похожий набор атрибутов роскоши: картины, скульптуры, дорогие часы и предметы одежды. Есть и сюрпризы. Например, семья Евгения Геллера задекларировала трех лошадей вестфальской породы. В прошлой декларации у него было на одно животное меньше.

Доходы депутатов напротив сильно отличаются. Например, если Виталий Хомутынник может похвастаться доходом в 193 млн грн, то Игорь Кононенко - 15 млн грн, а Ярослав Москаленко - всего 181 000 грн. LIGA.net составила рейтинг серых кардиналов по уровню их заработка за прошлый год.

Виталий Хомутынник - 193,4 млн грн

Глава депутатской группы Відрождення оказался лидером нашего рейтинга по доходам: в прошлом году он получил более 190 млн грн. Около 30% этой суммы (62 млн грн) Хомутыннику подарила жена. Суммарная площадь всех объектов недвижимости депутата - 1700 кв м. В прошлом году он достроил дом в Козине площадью около 450 кв м, работы на еще одном объекте площадью около 900 кв м не завершены.

Депутат любит роскошь. В его галерее 24 картины, семь скульптур, три иконы, монета Евро-2012, три ковра, 25 пар часов, 4 карабина и две винтовки. Хомутынник задекларировал пять шуб своей жены, около 30 ювелирных украшений и коллекцию дамских сумок. Наличными у него хранится около $20 000, на счетах в Приватбанке, ОТП и Укрсоцбанке - 68 млн грн, $20,5 млн и 88 000 евро.

Игорь Котвицкий - 115,6 млн грн

Народный депутат от Народного фронта Игорь Котвицкий оказался на втором месте. В прошлом году на дивидендах он заработал 115,6 млн грн дохода. В октябре старый товарищ министра внутренних дел Арсена Авакова приобрел новый автомобиль - Toyota Land Cruiser 200. Как и прежде, большая часть недвижимости суммарной площадью 1800 кв м депутата находится в Харьковской области. В Киеве у него только одна квартира площадью около 200 кв м.

Котвицкий любит хорошо одеваться. В его гардеробе, как указано в декларации, дубленка Gucci, пуховик Hermes, куртка Stefano Ricci, а также свыше 20 пар часов элитных марок. У депутата хранится наличными $868 000 и 258 000 евро, а на счетах в Укрсиббанке, Альфа-банке, ПУМБ, Сбербанке и Ощадбанке - 18,2 млн грн, $10,3 млн и 1,059 млн евро.

Игорь Кононенко - 15 млн грн

Бизнес-партнер президента Петра Порошенка - Игорь Кононенко в прошлом году не вкладывал деньги в движимое и недвижимое имущество. Депутат владеет жилым домом в Киеве (1600 кв м), квартирой в столице, небольшим домовладением (36,6 кв м) и четырьмя легковыми автомобилями. Он задекларировал девять пар часов и столько же ювелирных украшений, дорогую верхнюю одежду, мебель, домашний кинотеатр и даже сейф.

В прошлом году Кононенко заработал 15 млн грн, из них 14,5 млн грн получил от своего фонда ВиК. В Укрсоцбанке у депутата хранится 2,1 млн грн, наличными он хранит больше - 2,5 млн грн, $928 000 и 965 000 евро.

Сергей Левочкин - 8,3 млн грн

Представитель Оппозиционного блока Сергей Левочкин в прошлом году не покупал новых объектов недвижимости и продолжает пользоваться домами своей сестры Юлии Левочкиной в Козине (862 кв м) и во Франции (1056 кв м). В личной собственности депутата только квартира в Киеве площадью 178,5 кв м.

Левочкин задекларировал 47 объектов живописи, 17 икон, ювелирные украшения и три единицы оружия. В октябре прошлого года он обзавелся новым автомобилем Mercedes GLS 350D. В декларации указано, что в 2016 году депутат заработал 8,3 млн грн в основном за счет процентов от депозитов. Левочкин хранит 889 грн, 555 евро и $1,61 млн в ПУМБе, банке Клиринговый дом и Укрэксимбанке. На руках у него 475 000 грн, $22 000 и 16 000 евро.

Сергей Березенко - 7 млн грн

Самый молодой участник рейтинга, бывший руководитель ДУСи, Сергей Березенко в прошлом году приобрел сразу два автомобиля: Mercedes Benz за 2,5 млн грн для себя и Toyota Land Cruiser за 1,8 млн грн для жены Ульяны.

Влиятельному нардепу принадлежат два жилых дома и две квартиры общей площадью около 1000 кв м. У Березенко две пары часов - Rolex и Breguet. В отличие от остальных участников рейтинга, у него в собственности нет ценных бумаг и корпоративных прав на какой-либо бизнес.

В прошлом году депутат заработал 7 млн грн, из которых 1,35 млн грн - подарок от Валентины Березенко. Все свои деньги бывший руководитель ДУСи хранит в ОТП Банке: 289 300 грн, а также $50 000. Наличными у него 520 000 грн и $15 000.

Евгений Геллер - 5,97 млн грн

Депутат в прошлом году не делал никаких крупных покупок. Геллеру принадлежит жилой дом в пгт Козин, площадью 998 кв м, а также две квартиры в Донецке и автомобиль Range Rover 2013 года выпуска.

Нардеп задекларировал пять картин, пять пар часов, несколько ювелирных украшений, коллекционные монеты и два карабина. Геллер - единственный в участник рейтинга, чья семья владеет тремя лошадьми вестфальской породы.

В прошлом году депутат получил 5,97 млн грн дохода, из них 168 000 грн в качестве компенсации за аренду отельного номера. Наличными у Геллера 8,8 млн грн, $1,2 млн, 378 000 евро. На счетах в ПриватБанке - 506 600 грн, 2600 евро и около $80 000.

Сергей Пашинский - 1,3 млн грн

Представитель Народного фронта Сергей Пашинский живет гораздо скромнее своих коллег. В его собственности квартира в Киеве площадью 119 кв м и дом в Васильковском районе - более 1000 кв м. У Пашинского 15 картин, три пары часов и четыре автомобиля, два из них - Mercedes.

В прошлом году депутат заработал 1,3 млн грн. У него на руках 1,5 млн грн, $120 000 и 90 000 евро. Все свои сбережения - 1,5 мн грн, $70 и 2 евро - Пашинских хранит в Айбокс-банке.

Александр Грановский - 957 000 грн

У близкого к Игорю Кононенко нардепа Александра Грановского из ценного имущества только автомобиль BMW X5. Среди задекларированных ценностей - девять пар часов, два портфеля, картина, мебель и сервиз.

В декларации Грановский указал доходы своего отца, который в прошлом году получил около 18 000 грн пенсии, наличными он хранит $414 800.

Сбережения самого Александра Грановского больше - $928 000, 9000 евро и 13 000 франков. В Укрсоцбанке и Приватбанке у него в целом 39 500 грн.

Своего жилья у депутата нет.

Андрей Иванчук - 302 000 грн

Депутат от Народного фронта Андрей Иванчук живет скромно. В его собственности - дом площадью 504 кв м в непопулярном среди депутатов месте - с. Иванковичи Васильковского района Киевской области, а также один автомобиль Toyota Sequoia.

Среди ценностей три картины, три пары часов и четыре ружья. В прошлом году Иванчук заработал 302 000 грн.

Наличными он хранит 1,6 млн грн, на счетах в Укргазбанке - 30 млн грн и 750 000 франков.

Ярослав Москаленко - 181 000 грн

В пошлом году представитель парламентской группы Воля народа Ярослав Москаленко задекларировал только свою депутатскую зарплату - 180 600 грн. Жена депутата Инна в 2016 году заработала 4,6 млн грн.

Москаленко принадлежит три квартиры в Киеве общей площадью 384,6 кв м, а также две кватриры в Буче - 139,8 кв м. В собственности и пользовании народного избранника есть два дома - в Осещине и Лютеже. Их общая площадь 476 кв м.

В автопарке депутата две машины - Porsche и Bentley R. Москаленко хранит 12,5 млн грн наличными и 233 700 грн - в Банке инвестиций и сбережений.Среди миноритарных акионеров банка - жена нардепа.