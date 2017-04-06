Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

За последние два дня представители штаба блокады успели анонсировать целую серию новых акций. Причем не возле линии фронта, а по всей стране. И прежде всего - в Киеве.

В среду, 4 апреля, главный блокадник из "Самопомочі", небезызвестный народный депутат Семен Семенченко заявил о намерении начать "второй этап блокады", который, по его словам, охватит бизнес страны-агрессора в Украине, а также будет иметь целью "возвращение в госсобственность активов олигархов - экономических и политических агентов РФ". "Это тяжелый и опасный путь, но мы его пройдем", - пафосно пообещал Семенченко.

Кого из украинских олигархов он считает агентами РФ, гадать не нужно. Первым в его списке, без сомнений, стоит Ринат Ахметов. Месяц назад Семенченко заявил, что "ахметовские предприятия с трудом можно считать украинскими, потому что Ахметов вообще агент ФСБ".

Тогда это объяснение было выдвинуто блокадниками, чтобы оправдать "национализацию" марионеточными ДНР и ЛНР шахт и заводов холдинга "Метинвест" на оккупированных территориях. "Практически все предприятия, которые находятся на оккупированной территории, не являются украинскими. Они изначально принадлежали либо гражданам России, либо пророссийским олигархам", - вещал Семенченко. Теперь блокадники решили пойти дальше по пути, проложенному кремлевскими марионетками, и намерены сами заняться "национализацией" ахметовских активов.

Однако трудно поверить, что у Семенченко получится отжать или хотя бы заблокировать предприятия "Метинвеста" в Мариуполе, Кривом Роге, Запорожье, где от работы этих заводов зависит благополучие десятков тысяч семей. Если такие попытки и будут предприняты, то окончатся они столь же быстро и бесславно, как мартовские потуги организовать блокаду железнодорожного сообщения с Россией в Конотопе Сумской области и в Купянске Харьковской области. Эти акции были сорваны прежде всего самими местными жителями.

Поэтому не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, что блокадники сконцентрируют свое внимание на киевских активах Ахметова. Тем более что тут у них могут найтись недюжинные помощники - например, "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор", полмесяца назад подписавшие документ об объединении под названием "Национальный манифест". В этом манифесте обещано, среди прочего, "ликвидировать олигархический строй: вернуть в государственную собственность недра, стратегические объекты и предприятия, незаконно приватизированные после 1991 г., ликвидировать частные монополии..."

Самые известные активы Ахметова в столице - "Киевэнерго", "Киевводоканал", "Укртелеком", ЦУМ. Расчеты блокадников базируются на том, что киевляне не выйдут на защиту этих объектов. А какая-то часть жителей может даже присоединиться к блокадникам. И если ситуация дойдет до силового противостояния с правоохранителями, можно будет бить в набат: "Режим Порошенко начал войну против киевлян".

Но это только часть плана блокадников. О другой части рассказал 5 апреля координатор блокады Анатолий Виногродский. По его словам, требования участников блокады еще не удовлетворены, поэтому они готовят большие акции в Киеве, чтобы повлиять на Верховную Раду.

"Объяснить большинству, что чаяния народа должны исполняться народными избранниками. А чаяния народа - это закон об оккупации, это освобождение наших военнопленных. Мы сейчас смотрим, что делают политики. Они активизировались в продвижении этого закона, им нужна наша помощь в этом вопросе, поэтому мы будем им помогать. Это планируется на ближайшее будущее", - подытожил Виногродский.

То есть большие акции под Верховной Радой будут организованы, чтобы "помочь" парламентскому большинству принять предлагаемый "Самопомічю" закон об отказе от Донбасса. И проводиться они будут синхронно с блокадой киевских активов Ахметова.

Тут самое время спросить, а кто заказчик этого бесплатного праздника для киевлян. Без всяких шуток, город просто будет парализован всеми этими акциями. И киевляне будут вынуждены сидеть дома, чтобы не стоять в дорожных пробках. Еще более серьезные последствия начнутся, если остановятся "Киевэнерго" (исчезнет свет, вырубятся телевизоры и компьютеры, закроется метро и т. д.), "Киевводоканал" (пропадет вода, перестанет работать канализация) и "Укртелеком" (без связи останутся сотни тысяч клиентов компании).

По одной версии, заказчиком этого бесплатного праздника для киевлян является Игорь Коломойский. Дескать, его программа-минимум - насолить Ахметову, а программа- максимум - добиться досрочных выборов Верховной Рады. Кстати, 14 апреля оканчивается годичный иммунитет нынешнего правительства от отставки, и это довольно удобный повод для организации парламентского кризиса.

По второй версии, заказчиком является Кремль. Его программа-минимум в Украине - добиться досрочных выборов Верховной Рады, а программа-максимум - организовать Майдан-3, который превратит Украину во второе Сомали.

Поскольку программы по обеим версиям совпадают в той части, которая требует досрочных выборов Верховной Рады, не исключено, что среди организаторов блокады есть исполнители заказов с разных сторон.