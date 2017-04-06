Можно ожидать, что медиа, подконтрольные "газовикам", в ближайшее время перейдут в серьезную атаку против власти и, в частности, Кабмина.

Вчера Кабинет министров поручил Антимонопольному комитету выяснить, имеют ли компании Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко монопольное положение на рынке газа. Напомним, премьер Владимир Гройсман был первым, кто публично выступил против идеи НКРЭКУ ввести абонплату за газ для населения. Теперь же "газовики" фактически получили от власти "черную метку".

Тему быстро подхватили политики-популисты. Особенно отличился главный "радикал" Олег Ляшко, который решил примерить на себя лавры победителя олигархов и даже привел к Кабмину всю свою фракцию. Попиарился на славу...

Что будет дальше? Здесь стоит вспомнить времена Арсения Яценюка, который активно выбивал "газовиков" с их насиженных мест. Впрочем, в результате агрессивной информационной кампании против правительства тогдашний премьер-министр буквально за полтора года потерял свой рейтинг. Очевидно и сейчас стоит ожидать появления на телеканалах "консервов" Левочкина, которые засели даже в провластных фракциях. Можно прогнозировать и тезисы, которыми будут оперировать разнообразные "еврооптимисты" и "грантоеды": мол, все это - "охота на ведьм", потому что до сих пор бизнес Фирташа и Левочкина особо никто не трогал.

Впрочем, после скандала с попыткой ввести абонплату за газ, сложилась хорошая возможность указать этим ребятам на их место. Также не стоит забывать о серьезном расколе внутри "Оппоблока". И медиа-группа Рината Ахметова вряд ли впишется за "газовиков". Прогнозируем, что те заведут на "Интере" традиционную "шарманку" о "притеснениях оппозиции", но будут рассказывать об этом без фанатизма. Они до сих пор убеждены, что лучше тихо договориться, чем открыто воевать. Но особенность этой группы влияния в том, что ее представители собаку съели на интригах и кулуарных договоренностях. Поэтому от них можно ожидать любых финтов.

В частности, благодаря распространенной сети своих агентов в экспертной среде и среде общественных активистов они способны наполнять информационное пространство разнообразными заявлениями, которые будут подрывать доверие к действиям власти. Также не исключен вариант вброса в сессионный зал контраверсионных законопроектов для расшатывания Верховной Рады и коалиции. Существует и риск того, что в поисках союзников "газовики" подружатся с другими обиженными олигархами вроде Игоря Коломойского, который после потери "Приватбанка" вряд ли испытывает большой пиетет к власти.

То есть процесс демонополизации Фирташа с Левочкиным необходимо сочетать с эффективной медиа-поддержкой. Иначе придется это делать под болезненными укусами их информационных "солдат".