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Большинство казначеев прогнозирует дальнейший рост курса доллара на межбанке
22:58 05.04.2017 |
Курс доллара на межбанке продолжает расти второй день подряд: вчера он прибавил 12 копеек, а сегодня - 4. По итогам межбанковских торгов 5 апреля он закрепился в рамках 27,16-27,18 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Весь день валютный спрос превышал продажи экспортеров, хотя те и выбросили на рынок больше доллара: объем торгов вырос с $233,04 млн. до $255,68 млн. Так что котировки поднимались даже выше финишных значений.
«Рынок открылся на уровне 27,11-27,15 грн./$. Далее, котировки поднялись до 27,13-27,16 грн./$, а к обеду вообще достигали 27,15-27,20 грн./$. Национальный банк на торги не выходил», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Главной причиной нехватки доллара стала - налоговая: возмещение по НДС расширило возможности компаний по покупке СКВ. До сих пор они не закупались американской валютой просто из-за того, не имели для этого средств. Да и продавцы доллара были демотивированы новыми гривневыми вливаниями.
«Давление на курс гривни в определенной степени осуществляет высокая ликвидность банковской системы, в том числе за счет возмещения НДС в размере около 8,5 млрд грн.», - подтвердил UBR.ua, начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.
«За счет появившихся у экспортеров дополнительных объемов гривны после возмещения НДС, объемы предложения снизились. Кроме того, с сегодняшнего дня снижен размер обязательной продажи валютной выручки на 15%, что также оказывает влияние на сокращение объемов продаж», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Правда, с влиянием вчерашней либерализации от Нацбанка согласны не все: регулятор постановлением №30 уменьшил требование по обязательной продаже валюты с 65% до 50% валютной выручки.
«Вчерашнее нововведение НБУ касательно снижения нормы обязательной продажи валютной выручки на расстановку сил на межбанке влияние пока не оказало», - считает Станислав Верхградский. Он полагает, что важным моментом стал рост спроса на СКВ из-за сезонной покупки доллара (в начале месяца) под репатриацию дивидендов.
Большинство казначеев прогнозирует завтра дальнейшее подорожание доллара. Станислав Верхградский ждет старта межбанка в рамках 27,10-27,20 грн./$, а Олег Куринной допускает раскачку котировок на протяжении дня до 27,15-27,25 грн./$.
«Скорее всего подобная расстановка сил на безналичных торгах будет сохраняться до конца недели», - считает Куринной.
«В четверг в фокусе останутся прежние факторы: последствия недавней выплат НДС, покупка валюты под репатриацию дивидендов, перелив валюты с наличного на безналичный сегмент валютного рынка. Появление НБУ на межбанковской арене завтра не ожидаем», - спрогнозировал Верхградский.
Средняя цена продажи наличного доллара в банках 5 апреля почти не двигалась - находилась в рамках 27,10-27,15 грн./$. При этом финансисты старались не прогадать на будущих курсовых колебания и потому выкупали валюту у населения в очень широком коридоре - 26,40-26,97 грн./$.
Совсем немного подорожал доллара на черном рынке: с утренних 26,88-26,95 грн./$ до 26,90-26,99 грн./$.
Финансисты говорят, что наличный доллар пока продолжает перетекать на межбанк и подпитывать рынок. Однако считают, что это тенденция совсем скоро сойдет на нет. Сразу после выравнивания курсов, которое назревает.
«В ближайшее время можно ожидать консолидации и сближения безналичного и наличного курсов», - заверил Руслан Кравченко.
В недавней либерализации финансисты пока не видят угроз для наличных курсов.
«Увеличение Нацбанком суточной нормы продажи валюты в банковских кассах более чем в 12 раз (с 12 тыс. грн. до 150 тыс. грн.) не окажет серьезного давления на курс. Украинцы по-прежнему больше сдают, чем покупают валюту. Вместе с тем такой шаг позитивен в части сокращения доли черного рынка», - убежден Олег Куринной.
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