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Международные резервы НБУ увеличились до $16,7 млрд после перечисления траншей от МВФ и ЕС
Международные резервы Национального банка увеличились до 16,7 млрд долларов после перечисления траншей от Международного валютного фонда и Еврокомиссии.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Объем международных резервов вырос до 16,7 млрд долларов - максимального уровня с середины 2014 года - благодаря поддержке внешних партнеров.
В среду на счет Национального банка для пополнения международных резервов поступил очередной транш по программе расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда.
Средства по четвертому траншу на общую сумму 1 млрд долларов поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн специальных прав заимствования (СПЗ), 200 млн фунтов стерлингов, 146 млн евро, 92 млн долларов.
Кроме того, Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро.
Как следствие, международные резервы выросли с уровня 15,1 млрд долларов по итогам марта до 16,7 млрд долларов по состоянию на данный момент.
Такой объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, всего с начала реализации программы EFF в марте 2015 года Украина уже получила от МВФ четыре транша по программе расширенного финансирования на сумму 8,5 млрд долларов.
Национальный банк ожидает, что к концу 2017 года получит еще три транша финансирования по программе EFF на общую сумму около 4,5 млрд долларов.
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|Международные резервы НБУ увеличились до $16,7 млрд после перечисления траншей от МВФ и ЕС
Средства по четвертому траншу на общую сумму 1 млрд долларов поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн СПЗ, 200 млн фунтов стерлингов, 146 млн евро, 92 млн долларов. Кроме того, ЕС перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро.
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