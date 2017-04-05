Международные резервы Украины на начало апреля составляли $15,123 млрд, что на 2,2% меньше, чем месяцем ранее, соответствующие предварительные данные обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины.

По данным центробанка, сокращение резервов в марте связано расходами на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. В частности НБУ перечислил $541,5 млн в счет обслуживания облигаций внешнего государственного займа и облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте. Кроме того, НБУ перечислил $16 млн в счет обслуживания долга перед Международным валютным фондом (МВФ).

В то же время положительное влияние на уровень международных резервов оказала благоприятная конъюнктура на внешних рынках, позволившая НБУ скупать излишки валюты на межбанковском валютном рынке. В частности, Нацбанк в марте выкупил на рынке $128,3 млн, в том числе $91 посредством интервенций с запросом лучшего курса. Интервенций по продаже валюты Нацбанк в марте не проводил.

Другим положительным фактором послужило поступление $100 млн кредитных средств от Национального банка Швейцарии.

Как отмечает НБУ, уровень международных резервов по состоянию на 1 апреля покрывает 3,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Ранее сообщалось, что поступление в Украину четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования EFF в размере $1 млрд позволит увеличить международные резервы страны до $16,1 млрд.

По данным главы Министерства финансов Александра Данилюка, средства уже начали поступать в резервы НБУ.