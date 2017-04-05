Для отставки правительства Владимира Гройсмана нет оснований, Верховная Рада не сможет принять такое решение, полагают украинские эксперты.

Так считают 87% из 30 экспертов, опрошенных "Агентством МедиаСтратегий" с 30 марта по 2 апреля. 13% респондентов полагают, что парламент должен отправить Кабинет министров в отставку и сформировать новое правительство.

"Большинство экспертов обращало внимание на отсутствие сейчас системной альтернативы. И если ставится вопрос об отставке или определенной ротации в правительстве, то нужно ставить вопрос о том, кто придет на смену", - сказал руководитель аналитического отдела "Агентства МедиаСтратегий" Евгений Булавка на пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина".

При этом 60% экспертов считают, что Верховная Рада не сможет принять решение об отставке правительства. Только 7% прогнозирует, что такое решение будет принято, а 3% полагают, что парламент до осени не будет рассматривать данный вопрос. 30% опрошенных затруднились ответить.

За год работы правительства, полагают 52% опрошенных экспертов, удалось относительно стабилизировать кризисную ситуацию, которая была в стране год назад. При этом 40% считают, что ситуация практически не изменилась. 4% - убеждены, что кризис, наоборот, углубилась, еще 4% утверждают, что возникла новая кризисная ситуация.

По мнению 46% опрошенных экспертов, Кабмин за год работы в целом удержал ситуацию и не допустил значительных провалов. Еще 30% отметили, что правительство справилось с вызовами достаточно успешно. Только 17% экспертов указали, что правительство допустило ошибки и не всегда должным образом реагировало на вызовы. Еще 7% считают, что Кабмин в целом сработал неудовлетворительно.

Среди главных достижений правительства респонденты называют экономический рост (33%), реформы в энергетике и выравнивание цены на газ (23%), действия по социальной защите, в частности, назначение субсидий и повышение зарплат (17%), децентрализация (7%).

При этом эксперты считают, что правительству не удалось: обеспечить высокий темп реформ (32%), ввести рынок земли (19%), провести приватизацию (16%), обеспечить свободное ведения бизнеса (13%) и преодолеть социальное недовольство (10%).

Среди наиболее актуальных для страны решений правительства эксперты назвали: повышение минимальной заработной платы до 3200 грн (17%), дальнейшее наращивание местных бюджетов и продолжение реформы децентрализации (16%), начало масштабного ремонта дорог (12%), преодоление масштабной коррупции в газовом секторе (12%), своевременную подготовку бюджета на 2017 год с четкими приоритетами (10%), организацию программы субсидий (7%), дерегуляцию и отмену уже более 400 устаревших нормативных актов, которые усложняли жизнь бизнесу (7%).

Наибольшие препятствия деятельности Кабмина эксперты видят в активности политиков-популистов в парламенте (18%), недостаточной эффективности Верховной Рады в принятии необходимых решений (17%), институциональной слабости государственных институтов (13%), блокаде ОРДЛО (13%), интенсификации попыток пророссийских сил дестабилизировать ситуацию (7%), низком уровне доверия в обществе к власти (7%), продолжении давления на бизнес со стороны контролирующих инстанций (6%).

В опросе приняли участие 30 экспертов: Карл Волох, Алексей Голобуцкий, Валерий Гончарук, Владимир Горбач, Задорожный Тарас, Геннадий Кобаль, Игорь Колиушко, Алексей Кошель, Роман Кульчицкий, Борис Кушнирук, Анатолий Луценко, Евгений Магда, Ярослав Макитра, Владимир Манько, Андрей Новак, Святослав Павлюк, Александр Палий, Алексей Панич, Александр Паращий, Максим Розумный, Павел Рудяков, Кирилл Сазонов, Игорь Семиволос, Илона Сологуб, Виктор Таран, Владимир Фесенко, Сергей Фурса, Владимир Цыбулько, Тарас Чорновил, Олеся Яхно.