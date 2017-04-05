Дальнейшая налоговая реформа предполагает значительное усиление с 1 января 2018 года требований к режиму упрощенного налогообложения, который создает существенный пробел в системе налогообложения страны, говорится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Согласно тексту меморандума, обнародованному на сайте Фонда во вторник, планируется воздержаться от каких-либо существенных урезаний налогов и от новых освобождений от налогообложения и схем амнистирования.

Кроме того, планируется воздерживаться от введения льготного налогообложения за исключением местных налогов на имущество - для компаний, работающих в индустриальных зонах.

Согласно меморандуму, для эффективной гармонизации учета и платежей единого социального взноса и налога на доходы физических лиц соответствующие проекты законов будут представлены в Верховную Раду для принятия до конца апреля 2017 года.

Кроме того, ожидается утверждение парламентом до конца декабря 2017 года законодательного акта о предоставлении Государственной фискальной службе (ГФС) полномочий по использованию косвенных методов проверки выполнения обязательств по уплате налогов и социальных страховых взносов.

Помимо этого, в меморандуме отмечается необходимость легализовать в Украине добычу янтаря и азартные игры для дополнительных поступлений в бюджет не позднее чем в 2018 году.

Как подчеркивается в тексте, целью дальнейших реформ является повышение эффективности и справедливости налоговой системы.