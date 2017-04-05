Александр СУКОВ, Деловая столица



Ирландский лоукостер обещает очень дешевые билеты, но требует очень тепличных условий работы.

Две недели назад министр инфраструктуры Владимир Омелян торжественно объявил о том, что с октября известный лоукостер Ryanair начнет работать в Украине. Однако в прошлую пятницу генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что аэропорту пока не удается договориться с Ryanair об условиях сотрудничества. Переговоры о привлечении ирландского лоукостера в Украину велись пять лет, однако на поверку оказалось, что даже пятилетки не хватило, чтобы обсудить и урегулировать все моменты.

Вице-президент Ryanair Девид О'Брайан еще в середине марта сказал, что его авиакомпания, которая обещает привлечь в год 250 тыс. пассажиров в "Борисполь", хочет для себя очень выгодных условий. "Такая авиакомпания, как Ryanair, точно заслуживает особого отношения к себе", - заявил он.

Однако Павел Рябикин отметил, что даже с учетом всех скидок, которые "Борисполь" готов предоставить лоукостеру и на которые он имеет полномочия, удовлетворить запросы Ryanair пока не представляется возможным. По его словам, для того чтобы снизить тарифы до уровня, который запрашивает Ryanair, необходимо изменить приказы Министерства инфраструктуры, которым установлены аэропортовые сборы для украинских аэропортов.

Аэропорты в Украине - это государственные предприятия, и они и шагу ступить в сторону самостоятельно не могут, поскольку их деятельность и цены на предоставляемые услуги жестко регламентируются государством в лице Министерства инфраструктуры.

Тарифы на аэропортовые сборы для "Борисполя" были утверждены еще в 2008 г. Например, сбор за взлет-посадку самолета взимается с каждой тонны максимальной взлетной массы самолета, зависит от количества рейсов, которые компания выполняет в аэропорт, и составляет от $7,35 до $10,5. Если Ryanair будет использовать Boeing 737-800, максимальная взлетная масса которого составляет 79 т, то исходя из обещанной частоты полетов с каждого самолета "Борисполь" будет взимать $830.

Далее следует сбор за обслуживание пассажиров в аэровокзале - $17 за каждого отправленного пассажира. Boeing 737-800 берет на борт 189 пассажиров, поэтому сборы с каждого самолета составят $3213 (при условии полной его загрузки). Есть еще сбор за обеспечение авиационной безопасности - $4 с каждого пассажира (в сумме - $756 при условии полной загрузки самолета).

В итоге только прибытие-убытие одного самолета в "Борисполь" обойдется Ryanair в $4,8 тыс. при условии, что авиакомпания не будет платить других сборов.

Например, за сверхнормативную стоянку самолета (свыше 3 ч) взимается сбор в размере $0,41 за каждую тонну максимальной взлетной массы самолета или $32 за каждый час для Boeing 737-800. Или, к примеру, взлет-посадка самолета в ночное время увеличивает тариф на 24%.

Тарифы для "Борисполя" несколько отличаются от тарифов, установленных для аэропорта "Жуляны", который также называли претендентом на прием Ryanair. В частности, сбор за взлет-посадку самолета в "Жулянах" составляет $7-14 за каждую тонну максимальной взлетной массы самолета; сбор за обслуживание пассажиров в аэровокзале - от $7 до $15 за каждого пассажира в зависимости от количества пассажиров, которые авиакомпания отправляет из аэропорта в месяц. Сбор за обеспечение авиационной безопасности в "Жулянах" ниже - $3 с каждого пассажира, а сбор за сверхнормативную стоянку самолета - $0,21 за каждую тонну его максимальной взлетной массы.

Однако у "Борисполя" есть одно неоспоримое преимущество: Министерство инфраструктуры с целью стимулирования авиакомпаний разрешило руководителю аэропорта применять понижающие коэффициенты к тарифам - вплоть до 0,2.

Другими словами, Рябикин имеет полномочия снизить установленные министерством тарифы на 80%.

Гендиректор "Борисполя" рассказал, что в феврале этого года аэропорт сделал публичное предложение всем авиакомпаниям по тарифам и, в соответствии с этим предложением, сейчас перезаключает договоры с авиаперевозчиками. Тарифы привязаны к объему пассажиров, который перевозит авиакомпания. Аэропорт и компании определили, какие скидки и на какой объем пассажиров предоставляются и какие новые рейсы попадают в систему скидок.

Однако предложенные "Борисполем" условия, на которые согласились другие авиакомпании, не смогли удовлетворить аппетиты Ryanair. Теперь Павел Рябикин и министр инфраструктуры Владимир Омелян оказались перед непростым выбором: если пойти на условия ирландского лоукостера, то придется такие же льготы предоставлять и остальным авиакомпаниям, ведь в противном случае аэропорт рискует нарваться на обвинение в нарушении антимонопольного законодательства и иски в судах.

Но если пойти на существенные скидки для всех авиакомпаний, то возникает вопрос: сможет ли в таком случае "Борисполь" заработать деньги? В прошлом году он получил рекордную прибыль за всю историю - 1,2 млрд грн. Но если сборы будут снижены в несколько раз, аэропорт может снова стать убыточным.