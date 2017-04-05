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Кто виноват в срыве "режима тишины" и что будет происходить дальше
10:14 05.04.2017 |
Несмотря на объявленное "перемирие", ситуация остается очень сложной.
Напомним, 29 марта Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступило в силу с 1 апреля. Однако, очередной режим прекращения огня был похоронен с рекордной скоростью: уже на третий день интенсивность обстрелов со стороны пророссийских террористов достигла практически "дорежимного" (относительно прекращения огня) уровня, и Вооруженные силы Украины вынуждены были открыть огонь в ответ.
Что интересно: во время так называемого "перемирия" враг ведет себя наглее, чем до него. Со слов украинских защитников, в основном провокации осуществляют диверсанты, стреляя из "серой зоны".
"После 23:00 начался обстрел. САУ - 152-мм, 122-мм, 120-е минометы накрывали нас до 23:56, потом все стихло", - сообщил один из бойцов с позывным "Моро".
"Они свободно себя чувствуют. Передвигаются, подползают, провоцируют, для того чтобы мы раскрыли свои позиции. У них сейчас прошла ротация. Подошел резерв, нас проверяют", - рассказывает военный с позывным "Адъютант".
Управление разведки Минобороны Украины озвучивает свою версию причин подобного поведения террористов. Разведчики сообщают, что боевики осуществляют обстрелы с применением 82-мм и 120-мм минометов и стрелкового оружия, для провокации ответного огня.
"Таким образом, обеспечивается предоставление российскому командованию необходимой отчетности, которая используется для дискредитации сил АТО", - утверждает разведка.
И как показывает развитие событий, террористы поставленной цели успешно добиваются. Если первые два дня украинские солдаты сдерживались, то на третий день, когда в результате обстрелов погибли двое наших защитников, они вынуждены были открыть ответный огонь на подавление огневых точек врага.
"В отдельных случаях, чтобы подавить огневую активность противника, силы АТО открывали огонь в ответ. Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения", - сообщили в пресс-центре АТО вечером 3 апреля.
Собственно, с этого момента на перемирии можно было ставить точку. Противостояние между ВСУ и террористами вернулось к активной фазе, которая фиксировалась до 1 апреля.
А 4 апреля даже в ОБСЕ признали, что не смотря на то, что общее количество обстрелов уменьшилось, "горячие участки" фронта никуда не исчезли. В частности, речь идет о треугольнике Авдеевка - Ясиноватая - ДАП, Приазовье, Светлодарской дуге; западнуй и севернуй окраине Горловки и западных районах Луганской области (окрестности Первомайска и так называемая "трасса Бахмутка").
При этом, глава СММ ОБСЕ на востоке Украины уверен, что полностью остановить военные действия будет возможно только при условии выполнения предыдущих договоренностей, в частности, разведения сил и средств в определенных территориях на определенные расстояния, а также отвода запрещенного Минскими соглашениями вооружения. От себя можем добавить: таким образом - никогда.
Собственно, с этим давно стоит смириться. Люди с опытом участия в подобных военных конфликтах давно и упорно твердят: в таких ситуациях восстановление мира невозможно вследствие договоренностей, а возможно лишь в результате победы.
Любого рода "перемирия", "режимы тишины" и "режимы прекращения огня", в нашем украинском случае, необходимы лишь с одной целью: выиграть время при минимальных потерях как живой силы, так и техники, с целью укрепления собственной армии с одновременным ослаблением врага вследствие международных санкций. К тому же, эти самые санкции можно таким образом если не усилить, то хотя бы закрепить: Россия гарантированно первой нарушит "режим тишины", за что ее можно будет наказать.
Понимает это и верховный главнокомандующий, президент Украины Петр Порошенко. Во вторник, во время пресс-конференции в Риге он сообщил, что в результате фактического срыва перемирия в зоне АТО, Украина, Франция и Германия инициируют новую встречу в "нормандском формате" относительно ситуации на Донбассе и отмечает возможности продления санкций против России.
"Вчера, во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Мекрель и президентом Франции Франсуа Олландом мы договорились, что инициируем повестку дня для саммита "нормандского формата", на котором будем требовать решительного соблюдения и имплементации Минских соглашений и должны будем сформировать дорожную карту. В случае, если Россия не продемонстрирует готовности к прекращению огня и выполнению пакета требований по безопасности, наши партнеры готовы к продлению санкций против России, как мотивации для соблюдения Минских соглашений", - заявил Порошенко.
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